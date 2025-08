Febbre del Nilo nel Lazio: oggi 12 nuovi casi, 3 pazienti con sindrome neurologica

Zanzara comune, Culex pipiens

Dodici nuovi casi di virus West Nile nel Lazio oggi, venerdì 1 agosto 2025. Nove persone che hanno contratto il West Nile hanno febbre, mentre le altre tre hanno riscontrato la sindrome neurologica. A comunicarlo è la Regione Lazio, i dati sono relativi alle ultime ventiquattro ore. A certificarli sono le analisi effettuate dal laboratorio di Virologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

West Nile, dove si sono registrati i nuovi casi

I nuovi casi di West Nile registrati nelle ultime 24 ore sono stati rilevati in alcuni Comuni della provincia di Latina, in particolare Aprilia, Cisterna di Latina, Latina, Pontinia, Sezze e Sonnino.

I casi accertati di febbre del Nilo nel Lazio

Con i dati accertati di oggi relativi alle 24 ore precedenti nel 2025 le conferme diagnostiche di positività di infezione da West Nile Virus salgono a settantatré. Tra questi sessantanove casi sono monitorati dalla Asl di Latina; due casi sono monitorati dalla Asl Roma 6; un caso è monitorato dalla Asl di Frosinone; un caso è stato registrato fuori regione, con probabile esposizione nella provincia di Caserta. I casi di West Nile registrati finora si dividono in: diciannove pazienti ricoverati in reparti ordinari; sei sono stati dimessi; quarantuno pazienti sono in cura a casa; quattro pazienti sono ricoverati in terapia intensiva e ci sono tre decessi in totale.