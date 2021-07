Fara Sabina sarà zona rossa dall'una di venerdì 2 aprile, dopo l'aumento di contagi da Covid, 105 in una sola settimana a causa di un sospetto focolaio di variante inglese. A renderlo noto la sindaca Roberta Cuneo, arrivata in serta l'ufficialità del provvedimento, con la firma dell'ordinanza del governatore Nicola Zingaretti, attesa da ieri. Il Comune del Reatino ha chiesto alla Asl e alla Prefettura che venisse valutata la situazione, con l'introduzione di misure restrittive per le prossime due settimane, con l'obiettivo di contenere i contagi. Ieri il borgo che conta circa 15mila abitanti ha registrato trenta nuovi positivi in un solo giorno, oggi dieci, per un totale di oltre 168 casi di coronavirus tra i residenti. La Asl di Rieti, contattata da Fanpage.it ha spiegato per quanto riguarda la questione delle sospette varianti, di aver inviato i tamponi all'Istituto nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani e di essere in attesa dei risultati.

Varianti Covid a Fara Sabina: si attendono i risultati dallo Spallanzani

La comunicazione ufficiale della Asl è arrivata ieri, quando la Direzione aziendale ha dichiarato che "è in corso un'analisi approfondita del quadro epidemiologico del comune di Fara in Sabina – si legge nella nota – Anche alla luce di eventuali conferme da parte dello Spallanzani, l'azienda sta valutando la predisposizione di misure stringenti di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus sul territorio del Comune sabino".

Fara Sabina zona rossa: le regole

Diventata ufficialmente zona rossa con la firma dell'ordinanza di Zingaretti, a Fara Sabina per due settimane varranno le regole per le aree di questo colore. Vietato entrare uscire dal Comune, se non per lavoro, necessità o salute. Le principali strade d'accesso al centro saranno monitorate dalle forze dell'ordine. Vietato spostarsi all'interno del Comune, se non per fare la spesa o per acquistare beni di prima necessità, mentre non sono consentite visite ad amici e parenti. Chiudono i negozi, bar, ristoranti, pasticcerie svolgono esclusivamente il servizio d'asporto (fino alle ore 22) e di consegna a domicilio (senza limiti d'orario). Confermato il coprifuoco dalle ore 22 alle 5 del giorno successivo.