video suggerito

Facevano accoppiare cani lupo con lupi selvatici, specie protetta: multati e condannati a 4 e 6 mesi Sono stati condannati a 4 e 6 mesi i due imputati nell’operazione “Cappuccetto Rosso” sugli incroci fra cani lupo cecoslovacchi e lupi selvatici, specie a rischio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Facevano accoppiare cani lupo cecoslovacchi con lupi selvatici, creando incroci con una specie a rischio estinzione. Per questa ragione i due imputati dell'operazione Cappuccetto Rosso, come è stata rinominata dalle forze dell'ordine, sono stati multati a 18mila e a 6666 euro di multa e rispettivamente condannati a 4 e 6 mesi di arresto.

I due, a giudizio con rito abbreviato nel tribunale di Viterbo, sono stati accusati di violazione delle norme a tutela delle specie selvatiche. Dovranno, inoltre, risarcire i danni dell'Ente Nazionale Protezione Animale rispettivamente di 10 mila e 5 mila euro, oltre al pagamento delle spese legali.

La reazione dell'Enpa

A renderlo noto proprio l'Ente Nazionale Protezione Animali ENPA che nel procedimento si era costituita parte civile. "Si tratta di una condanna importante – spiega la presidente nazionale Carla Rocchi – Da tempo chiediamo il divieto in Italia di ogni forma di allevamento e commercializzazione del lupo cecoslovacco". La causa sarebbe da ricercare proprio negli incroci con specie a rischio: "Per mantenere la purezza della razza, molti allevamenti fanno accoppiare i cani lupo cecoslovacchi con lupi selvatici, specie, ricordiamo, particolarmente protetta e già in pericolo a causa del bracconaggio".

Le conseguenze sono ingente traffico illecito di lupi selvatici catturati in natura ed esemplari vaganti: "Poi questi esemplari si rivelano confidenti e creano allarmi e situazioni pericolose tra la popolazione. C’è stato infatti un dilagare negli ultimi anni di casi di avvistamenti di lupi in luoghi frequentati da persone, come spiagge o città che poi si sono rivelati cani lupi cecoslovacchi vaganti".

Le indagini e l'operazione Cappuccetto Rosso

Le indagini che hanno portato al processo ai due imputati sono scattate nel 2021, con l'operazione Cappuccetto Rosso dei carabinieri del Cites di Roma e del distaccamento di Civitavecchia. Durante gli accertamenti sono stati sequestrati 23 lupi e cani lupo cecoslovacchi. “Ringraziamo il grande lavoro delle Forze dell’Ordine. I lupi sono già una specie a rischio nel nostro Paese e i casi di bracconaggio sono aumentati esponenzialmente nell'ultimo anno – conclude poi Rocchi – Operazioni come la Cappuccetto Rosso dei Carabinieri Cites sono fondamentali".