Lupo a Cerveteri, immortalato per le strade del centro abitato (video) L'esperto Andrea Lunerti spiega perché non bisogna preoccuparsi dell'avvistamento di un lupo nel centro abitato di Cerveteri: "Non attaca l'uomo, ma è prezioso per l'ecosistema".

A cura di Alessia Rabbai

Il lupo avvistato per le strade di Cerveteri (Video gentilmente concesso da Baraonda News)

"Ma è un lupo! Dove va?" una cittadina ha immortalato un esemplare che si muoveva timoroso per le strade di Cerveteri, in provincia di Roma. L'avvistamento è avvenuto in largo Almunecar alle 4 del mattino di mercoledì 14 febbraio. A pubblicare il video è stata la testata locale Baraonda News. Chi lo ha visto inizialmente si domandava di che animale si trattasse, se fosse un cane lupo Cecoslovacco o proprio un lupo puro e perché si trovasse lì. Ad identificarlo è stato l'etologo Andrea Lunerti, esperto in sicurezza uomo-animale, che ci ha spiegato come non ci sia nessun allarmismo. Al suo Rifugio del Lupo a Morlupo domenica 18 febbraio ci sarà una giornata ad ingresso libero e gratuito intitolata "Quando i lupi inventarono l'amore", dove gli esperti spiegheranno cosa sta accadendo in questo periodo ai giovani lupi sul territorio, in modo da salvaguardarne l'espansione.

"Può capitare di incontrare i lupi nei centri abitati"

L'esemplare avvistato a Cerveteri è un maschio in dispersione di circa un anno. "Significa che gli esemplari maschi giovani vengono allontanati dal branco in un'età in cui possono interferire nell'accoppiamento all'interno del branco. Può capitare di avvistarli all'interno dei centri urbani proprio perché si muovono da soli, un po' sprovveduti e disorientati" spiega Lunerti.

"Recenti studi hanno confermato che i lupi crescono in ambienti ‘famigliari'. Una volta che i maschi sono ben sviluppati si allontanano o vengono allontanati dal branco per scongiurare che si accoppino con membri geneticamente compatibili, con il rischio di abbassamento delle difese immunitarie. Si tratta di un comportamento che possiamo definire una difesa naturale, una forma di autotutela della specie. I lupi maschi in dispersione vanno alla ricerca di una nuova compagna. Quando maschio e femmina si incontrano si conoscono e fanno delle ‘passeggiate' alla ricerca di nuovi territori da esplorare, fino a quando decidono di accoppiarsi e restano insieme per tutta la loro vita".

"Non attaccano l'uomo e sono preziosi"

Lunerti ha ribadito che non bisogna preoccuparsi della presenza del lupo: "È comprensibile che vederlo in un centro abitato faccia paura, ma non attacca l'uomo, basta non avvicinarsi e allontanarsi, lasciandolo proseguire per la propria strada, tornerà nelle zone di campagna da solo. I lupi hanno un ruolo fondamentale in natura perché sono predatori, riequilibrano la catena alimentare e, cosa importantissima, perché cacciano i cinghiali il cui numero è aumentato a dismisura".