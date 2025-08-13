Fa irruzione in un supermarket armato di “lancia” e scappa con una bottiglia di limoncello senza pagare

Volanti della Polizia.

Ha fatto irruzione in un supermarket brandendo una specie di lancia. È andato spedito verso lo scaffale e ha preso una bottiglia di limoncello. Poi si è avviato verso l'uscita. Il proprietario, che si trovava alla cassa, ha provato a fermarlo. "Dove vai? Devi pagarla!", gli avrebbe gridato il commerciante. È stato a quel punto che l'uomo gli ha rivolto l'arma contro, un bastone appuntito su entrambe le estremità, minacciandolo di farlo passare. Così il ladro, che poi si è rivelato essere un trentenne di origini venete, è uscito dal minimarket di via Cavour ed è scappato con il suo bottino: una bottiglia di limoncello rubata dallo scaffale.

Rapina un minimarket e scappa con una bottiglia di limoncello

I fatti sono avvenuti in pieno giorno, nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 12 agosto 2025. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della polizia di Stato, della Sezione Volanti, che si trovavano a poca distanza dal minimarket per pattugliare l'area a ridotto del Colosseo. Erano già in servizio quando hanno notato il proprietario del minimarket che agitava le mani per attirare la loro attenzione. "Al ladro! Al ladro", urlava indicando un giovane che si stava allontanando dal negozio.

Così hanno deciso di intervenire per cercare di bloccarlo. I poliziotti si sono avvicinati all'uomo, che continuava a brandire il bastone affilato su entrambe le estremità.

Agenti bloccano l'uomo e lo arrestano

Una volta ricevuto dagli agenti l'ordine di liberarsi dell'arma improvvisata, il ragazzo ha gettato il bastone a terra e ha consegnato immediatamente la bottiglia di limoncello appena rubata. Gli agenti della Sezione Volanti della Polizia di Stato hanno poi identificato l'uomo, un trentenne di origini venete e lo hanno arrestato poiché gravemente indiziato del reato di rapina. Lo hanno poi accompagnato nelle aule di piazzale Clodio davanti al Giudice del Tribunale di Roma che, come richiesto dalla Procura, ha convalidato l’arresto.