Fa da intermediario nella compravendita di una neonata e finisce a processo Continua il processo per l’uomo che ha fatto da intermediario nella compravendita di una neonata nel 2017: le due donne, la madre naturale e l’acquirente, hanno già patteggiato la loro pena.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Cinque anni fa ha rivestito il ruolo dell'intermediario nella compravendita di una neonata. La bambina, dopo essere venuta alla luce all'interno dell'Ospedale di Anzio, è stata venduta dalla madre biologica alla donna intenzionata ad acquistarla: proprio per questo ragione, l'uomo che le aveva messe in contatto oggi si trova sotto processo a Latina.

Nel 2017, la Squadra Mobile del capoluogo pontino ha aperto le indagini nel corso delle quali sono state arrestate diverse persone che hanno preso parte alla vicenda. L'uomo che ha svolto il ruolo di intermediario fra la mamma biologica della neonata e la donna che ha deciso di acquistare la bambina è finito sotto processo. Differentemente da lui, invece, le due donne coinvolte, sia quella pronta ad acquistare la neonata che la mamma biologica che ha deciso di vendere la sua bambina, in un'udienza precedente hanno già deciso di patteggiare la loro pena.

L'ultima udienza del 28 marzo

L'udienza più recente per l'intermediario, invece, si è tenuta lo scorso lunedì, 28 marzo. In quest'occasione sono stati ascoltati diversi testimoni: fra loro anche uno dei dipendenti del comune di Latina, quello a cui la donna che ha acquistato la bambina si è rivolta perché voleva registrare la nascita della piccola. È proprio a lui che, nel corso di una conversazione, la donna ha scelto di confessare la verità, raccontando di non aver partorito la bambina, ma di averla comprata dai genitori naturali. Nel corso dell'udienza, infine, sono stati ascoltati anche l’ostetrica dell’ospedale di Anzio dove è avvenuto il parto, nella giornata del 5 febbraio del 2017, ed il padre naturale della bambina.