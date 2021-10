Exit poll ballottaggio Roma, dove seguirli in TV per scoprire chi vince le elezioni Dove seguire i risultati del ballottaggio di Roma, con la sfida tra il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, e il candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri. All’interno tutti i programmi che seguiranno in diretta i risultati dei ballottaggi delle elezioni comunali sulle principali reti televisive.

A cura di Enrico Tata

Chi sarà il nuovo sindaco di Roma? Chi vincerà il ballottaggio tra Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti? I seggi chiuderanno alle 15 di oggi, lunedì 18 ottobre, e subito dopo verranno pubblicati i primi exit poll. Se i due candidati dovessero essere già molto distanti, è possibile che lo sfidante in svantaggio ammetta pubblicamente la sua sconfitta pochi minuti dopo la chiusura delle urne.

I programmi TV per seguire exit poll e proiezioni del ballottaggio a Roma

Ecco i programmi che seguiranno in diretta i risultati dei ballottaggi delle elezioni comunali sulle principali reti televisive: su Rai Uno alle 14.50 andrà in onda lo speciale Speciale elezioni Amministrative 2021- Ballottaggi del TG1. Su Rai Due ci sarà uno speciale del TG2 a partire dalle 17.30 e fino alle 18.30. Su Rai Tre previsto uno speciale Tg3 dalle 14.50 fino alle 17.10. Prevista una diretta, ovviamente, anche su RaiNews.

Su La7 andrà in onda la Maratona Mentana e su SkyTg24 ci sarà la trasmissione ‘Voto Comune' in onda dalle 14.30 di lunedì 18 ottobre. Lo speciale elettorale sarà condotto da Fabio Vitale, Andrea Bignami, Stefania Pinna, Giovanna Pancheri, Valentina Bendicenti, Milo D’Agostino. Gli instant poll saranno a cura dell'istituto Quorum/Youtrend.

A che ora arriveranno gli exit poll

I primi exit poll saranno pubblicati subito dopo la chiusura delle urne alle 15 in punto di oggi, lunedì 18 ottobre. Per la Rai i sondaggi e le proiezioni sono a cura del consorzio Opinio, per La7 saranno a cura di Swg, per SkyTg24 saranno a cura di Quorum/YouTrend e per Mediaset saranno a cura di Techné. Dopo gli exit poll verranno rese note le prime proiezioni (che si basano su dati reali prelevati da seggi campione), ma è possibile, se la distanza tra i due candidati dovesse essere netta, che lo sfidante in svantaggio possa ammettere quasi subito pubblicamente la sconfitta.