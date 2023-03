Evade dai domiciliari e viene sorpreso in hotel: è scappato per passare la notte con una donna È stato arrestato per evasione un 33enne ai domiciliari che è evaso per trascorrere la notte con una donna in un hotel di Ostia.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Era ai domicliari in una struttura di Ardea, ma ha voluto concedersi una notte in compagnia di una donna. Così è uscito e si è allontanato, è stato poi sorpreso in una camera d'hotel di Ostia. A scovarlo gli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Roma Lido, che hanno rintracciato l'uomo di trentatré anni di nazionalità cilena e lo hanno arrestato di nuovo, stavolta con l'accusa di evasione.

L'uomo era già ai domiciliari ed è evaso

I fatti risalgono alla notte tra martedì 28 e mercoledì 29 marzo e si sono verificati sul litorale Sud di Roma. A finire nuovamente in arresto è un uomo già sottoposto ai domiciliari. Senza preoccuparsi del suo stato di detenzione, né del fatto che allontanandosi dalla struttura rischiasse di aggravare la sua posizione con un nuovo arresto, si è dato un appuntamento con una donna. I due avrebbero dovuto trascorrere la notte insieme, si sono accordati su luogo e ora. Così il trentatreenne è uscito e ha fatto perdere le proprie tracce. Da Ardea ha raggiunto Ostia, dove precedentemente al primo arresto viveva e ha fatto accesso nell'albergo sul lungomare.

I poliziotti lo hanno nuovamente arrestato

In un primo momento il trentatreenne è riuscito e ha ingannato il personale, fornendo false generalità. Ma non ha potuto far passare inosservata la sua presenza ai poliziotti, che lo hanno rintracciato, grazie ai rilievi fotodattiloscopici. Gli agenti lo hanno raggiunto nell'hotel ed è stato costretto a confessare quale fosse il suo vero nome, spiegando di essere evaso dalla struttura in cui era ai domiciliari. I polizotti lo hanno preso in carico e arrestato.