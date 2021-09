Esquilino, controlli in bar e affittacamere: sequestrati 120 chili di carne All’Esquilino i carabinieri hanno effettuato diversi controlli in bar e affittacamere della zona, tra via Principe Amedeo e piazza Vittorio. Sono stati sequestrati 120 chili di carne e multati i gestori dei locali per migliaia di euro, sia per i mancati controlli dell’Haccp, sia per gli alimenti non tracciati.

A cura di Natascia Grbic

Multe da 2mila, 4500 e 7300 euro, oltre al sequestro di 120 chili di carne: questo è il bilancio di un'attività di controllo straordinario finalizzato alla prevenzione e al contrasto di reati, dei carabinieri della Compagnia Roma piazza Dante, del Nucleo radiomobile, nel Nucleo cinofili di Santa Maria Galeria e del Nas di Roma. Sanzioni ingenti, che i titolari dei locali dovranno pagare sia per non aver attivato le procedure di autocontrollo (HACCP) sia perché alcuni prodotti alimentari erano privi di tracciabilità. Due affittacamere, invece, sono stati multati perché avevano messo nelle camere un numero di letto maggiore rispetto alla capacità ricettiva autorizzata. Sono proprio quest'ultimi che dovranno pagare la multa più salata, quella di oltre 7mila euro. I locali sanzionati si trovano tutti nella zona dell'Esquilino, tra via di Principe Amedeo e piazza Vittorio. Il ristorante con i 120 chili di carne non tracciata è stato segnalato alla Asl Roma 2.

Esquilino, sequestrate meduse in un supermercato

Qualche giorno fa, sempre all'Esquilino, gli agenti della Polizia di Stato, i carabinieri e la Guardia di Finanza hanno sequestrato decine di meduse chiuse all'interno di sacchi per essere mangiate. Il sequestro è stato effettuato all'interno di un supermercato gestito da cittadini cinesi. I controlli sono stati effettuati lo scorso 15 settembre in vari negozi nell'area di Piazza Vittorio, che hanno coinvolto le forze dell'ordine. Entrati all'interno del supermercato, insieme al resto della merce destinata ad essere venduta ai clienti, hanno trovato sacchi contenenti meduse morte, di provenienza sconosciuta, che sarebbero state acquistate per finire sulle tavole. Tutti gli animali esotici sono stati sequestrati.