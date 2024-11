video suggerito

Esplosione e crollo del tetto per fuga di gas in una villa ad Ardea, donna rischia di morire

Esplosione in una villetta in via delle Orchidee ad Ardea, dove una donna è rimasta gravemente ferita e rischia di morire. È successo nella notte di oggi, lunedì 18 novembre, nel Comune in provincia di Roma. Si tratta di una sessantaduenne, per la quale sono state necessarie cure mediche urgenti. L'esplosione si è verificata all'interno della dependance di una villa all'interno della quale c'erano un uomo, di settantasette anni, e la donna. Sul caso indagano i carabinieri della Tenenza di Ardea.

Secondo le informazioni apprese al momento dell'esplosione era circa l'una. Al Numero Unico delle Emergenze 112 è arrivata la segnalazione di un'esplosione, con la richiesta urgente d'intervento. L'ipotesi è che si sia trattato di una fuga di gas da una bombola, che si trovava nella cucina, che con una fiamma avrebbe provocato un'esplosione.

Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che hanno dato il via alle operazioni. L'uomo è rimasto fortunatamente illeso, mentre il personale sanitario ha preso in carico la donna e l'ha trasportata con urgenza in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Il quando clinico della paziente è serio e rischia di morire.

Le fiamme si sono sprigionate all'interno della dependance di una villa su unico piano. L'esplosione ha completamente danneggiato l'edificio, provocando il crollo del tetto della villa principale. Presenti oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario con vari mezzi di soccorso, anche i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l'area e l'hanno sottoposta a sequestro per successivi accertamenti.