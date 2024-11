Esplosione in via delle Medaglie d’Oro a Roma: soccorsi una 50enne e un 13enne, evacuato il palazzo

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Un'esplosione è avvenuta in via delle Medaglie d'Oro a Roma. È successo nella serata di ieri, domenica 17 novembre, verso l'ora di cena. Una donna di cinquant'anni e un ragazzo di tredici anni sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche.. Paura tra i residenti, i vigili del fuoco hanno evacuato tutto il palazzo, circa tredici famiglie.

L'episodio è avvenuto intorno alle 20.45 in via delle Medaglie d'Oro, all'altezza del civico 283. C'è stata un'esplosione, non è ancora chiaro cosa l'abbia provocata, con tutta probabilità una fuga di gas. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e alla Sala Operativa dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma sul posto è giunta la squadra 9A, il carro autoprotettori e il funzionario di turno.

I pompieri hanno evacuato l'intero palazzo, all'interno del quale abitano circa tredici famiglie, che sono state messe in sicurezza e hanno dato il via alle operazioni. I vigili del fuoco hanno estratto da un appartamento al quinto piano una cinquantenne e un tredicenne hanno avuto un malore e sono stati soccorsi dal personale sanitario, giunto sul posto con diversi mezzi. Sottoposti agli accertamenti del caso, stanno bene.

Un'altra esplosione dovuta a una fuga di gas si è verificata questa notte in via delle Orchidee ad Ardea, comune del litorale a Sud di Roma. La deflagrazione ha distrutto completamente il fabbricato: dalle macerie i soccorritori hanno estratto una donna di sessantadue anni che ora è ricoverata in gravissimi condizioni, prognosi ancora riservata.