Esplode una casa a Rocca di Papa: donna estratta dalle macerie è gravissima Momenti di paura per una donna rimasta intrappolata nel crollo di parte di un’abitazione in via Focicchia a Rocca di Papa. I vigili del fuoco l’hanno estratta dalle macerie ed è stata trasportata in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Esplosione in un'abitazione di via Focicchia a Rocca di Papa, Comune ai Castelli Romani, dove una donna è stata estratta dalle macerie ed è rimasta ferita ed è grave. I fatti risalgono alla mattinata presto di oggi, martedì 14 dicembre, e sono avvenuti nel territorio della provincia Sud di Roma. Secondo le informazioni apprese erano da poco trascorse le ore 6.30 quando c'è stata un'esplosione alla quale ha fatto seguito un crollo. A rimanere danneggiato è stato parte dell'edificio, che si trova all'altezza del civico 34. I residenti hanno spiegato di aver udito come un boato all'alba dopo il quale c'è stato il crollo di una porzione della struttura. A dare l'allarme i cittadini, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento dei soccorritori. Sul posto, arrivata la chiamata alla Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, sono intervenuute due squadre operative, la 15/A e la 21/A, un'autoscala AS/22, il Carro Crolli, il CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico), il funzionario di turno e capo turno provinciale.

Ipotesi fuga di gas

I pompieri hanno lavorato per estrarre la donna rimasta intrappolata in camera da letto, che al momento dell'accaduto stava dormendo ed è stata svegliata di soprassalto, senza che le fosse possibile uscire dalla stanza e mettersi in salvo. I vigili del fuoco sono riusciti a farsi largo tra le macerie e a raggiungerla. L'hanno portata all'esterno e l'hanno consegnata al personale sanitario, nel frattempo arrivato sul posto in ambulanza. I paramedici hanno preso la paziente in carico e l'hanno trasportata al più vicino ospedale. Una volta giunta al pronto soccorso, è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti necessari al caso. Presenti sul posto le forze dell'ordine, per gli accertamenti di loro competenza, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e indagano per risalire ad eventuali responsabilità. L'ipotesi è che a provocare l'esplosione sia stata una fuga di gas.