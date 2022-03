Esplosione al bar Ciampini, titolare accusato di non aver rispettato le norme sulla sicurezza Non sarebbe stato formato adeguatamente sulla sicurezza sul lavoro il gelataio del bar Ciampini dove il 3 aprile del 2016 c’è stata un’esplosione in cui è morto il magazziniere.

A cura di Alessia Rabbai

Il bar Ciampini dopo l’esplosione

Il gelatiere del caffè Ciampini di Piazza San Lorenzo in Lucina Sergio Martina è stato ascoltato in Aula in merito all'esplosione avvenuta il 3 aprile del 2016, nella quale è morto l'allora magazziniere Elmer Bauzon Macgawas. Una situazione d'emergenza nella quale il lavoratore ha spiegato che non sapeva cosa fare. Alla domanda posta dall'avvocato di parte civile Valentina Chianello, come riporta Il Corriere della Sera, ha infatti risposto: "Non ho mai ricevuto formazione sulla sicurezza sul lavoro, né sapevo chi fosse il responsabile. Sapevo che ci fossero tre estintori nel negozio, ma non li ho presi perché non sapevo come usarli ed ero spaventato". Com'è emerso dalle dichiarazioni del gelataio dunque, non avrebbe saputo mettere in atto le indicazioni base in caso di incendio, né sapeva quali fossero le vie di fuga. Per la morte del magazziniere è imputato Giuseppe Ciampini, il titolare dello storico caffè nel cuore del centro di Roma, ritenuto presunto responsabile secondo l'accusa di non aver rispettato le norme, non rendendo i luoghi di lavoro conformi ai requisiti richiesti.

L'esplosione nel bar Ciampini in cui è morto un dipendente

I fatti risalgono alla mattinata dell'aprile di sei anni fa, quando, come ricostruito in aula davanti al giudice monocratico da Martina, il gelataio si trovava vicino ai fornelli e ha spiegato di aver sentito uno sfiato di gas a pochi metri, ma che non aveva ben capito di cosa si trattasse. Le fiamme si sono originate nel seminterrato del locale, dove si trovavano le bombole utilizzate per alimentare i funghi utilizzati per scaldare la zona esterna prospiciente al locale. Il quarantottene di origini filippine è morto intossicato dal fumo, pochi minuti dopo il trasporto e l'arrivo in ospedale.