Esplode una villetta ad Anzio, abitazione distrutta: si cercano dispersi

A cura di Enrico Tata

Esplosione ad Anzio intorno alle 10,30. Una villetta tra via dei Larici e via dei Faggi a Lavinio è stata completamente distrutta. Una donna è rimasta coinvolta ed è stata accompagnata d'urgenza in ospedale dopo essere stata soccorsa dai vigili del fuoco e in seguito dagli operatori sanitari del 118. È in gravi condizioni. Indagano i carabinieri di Anzio.

"Il personale dei vigili del fuoco ha individuato ed estratto da sotto le macerie una donna, circa 55 anni ancora in vita ,che riportava ustioni su diverse parti del corpo. Affidata al personale sanitario è stata trasportata al pronto soccorso", informano i pompieri.