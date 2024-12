video suggerito

Esplode una bombola del gas nella dependance, Benito muore in ospedale dopo tre giorni d'agonia Non ce l'ha fatta Benito Buffoni, l'86enne rimasto gravemente ustionato nell'esplosione di una bombola del gas nella dependance della sua abitazione a Pontinia. È morto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È morto l'uomo rimasto gravemente ustionato nell'esplosione di una bombola del gas all'interno della dependance di casa in via Migliara 47 a Pontinia, in provincia di Latina. La vittima è un uomo di ottantasei anni, Benito Buffoni, che ha lottato per tre giorni tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dov'è arrivato in condizioni disperate. I medici hanno fatto il possibile per intervenire sulle gravissime ustioni riportate, ma il quadro clinico del paziente purtroppo è degenerato, fino al decesso.

L'esplosione della bombola del gas nella dependance

Al momento dei fatti in cui Benito è rimasto gravemente ustionato era il pomeriggio di mercoledì scorso. Secondo quanto ricostruito l'anziano era nei pressi della depencance della sua abitazione quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, c'è stata un'espolosione, porovocata da una gombola del gas. Ad avere la peggio è stato l'uomo, mentre sua moglie, che era in casa, è rimasta fortunatamente illesa.

L'anziano soccorso con l'eliambulanza

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario. Date le condizioni di salute di Benito, che sono parse fin da subito critiche, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. I paramendici sono atterrati nei pressi dell'abitazione e hanno preso in carico l'anziano, trasportandolo in volo all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Centro Grandi Ustioni.

Il paziente giunto nel nosocomio è stato sottoposto alle cure del caso per le estese ustioni riportate. Purtroppo non ce l'ha fatta ed il decesso è sopraggiunto nel giro di pochi giorni. Presenti i vigili del fuoco e i carabinieri di Pontinia, che si sono occupati della messa in sicurezza dell'area.