Esplode una bomba artigianale a Roma: danneggiati un negozio e cinque auto Una bomba artigianale è esplosa nella notte a Roma: un negozio di informatica e alcune auto in sosta sono rimaste danneggiate.

A cura di Ilaria Quattrone

Paura a Roma dove tra ieri, venerdì 29 luglio, e oggi, sabato 30 luglio, è esplosa una bomba artigianale. Fortunatamente non si sono registrati feriti. In totale sono state danneggiate cinque auto e un negozio. Non è chiaro se si sia trattato di un atto intimidatorio o meno: sul posto i carabinieri per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica della vicenda.

Danneggiata la saracinesca di un negozio di informatica

L'esplosione si è verificata in zona Magliana poco prima delle 3 di notte: la bomba è stata piazzata vicino un negozio di informatica che si trova in via Sesto Fiorentino. È proprio la saracinesca di questa attività a essere stata danneggiata. Nessun passante né residente della zona è rimasto in alcun modo ferito.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, sono stati inviati i carabinieri stazione Villa Bonelli e i colleghi della compagnia Eur. Presente anche la settima sezione dei caraninieri del Nucleo Investigativo per i rilievi e in particolare modo stanno cercando di risalire all'identità di coloro che hanno fabbricato e lasciato lì l'ordigno.

In piazza Venezia esplosa una rissa tra turisti

Intanto sempre ieri è esplosa una rissa tra turisti in piazza Venezia, zona del centro di Roma. I giovani si sono picchiati vicino a una stazione dei carabinieri: hanno danneggiato alcune sedie fino a essere finiti su alcune auto in sosta.

Gli stessi carabinieri della stazione di piazza Venezia sono intervenuti e hanno provveduto all'identificazione di tutti e cinque: non si conosce il movente della rissa. Nessuno di loro ha riportato gravi ferite, ma è stato dimesso con una breve prognosi.