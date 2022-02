Esplode e crolla una villetta a Orte: due feriti gravi estratti dalle macerie È avvenuto attorno alle 18.00 di oggi. La causa sarebbe una fuga di gas. Un uomo e una donna soccorsi sono ora ricoverati all’ospedale Belcolle di Viterbo.

A cura di Redazione Roma

Erano circa le 18.00 di oggi – sabato 12 febbraio – quando un'esplosione ha causato il crollo di una villetta di via Cappuccini a Orte, in una zona lontana dal centro del paese e piuttosto isolato. In particolare la dependance dell'edifcio è andata completamente distrutta e un incendio ha interessato l'abitazione venendo però spento quasi subito dai pompieri. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto con diverse squadre hanno tratto in salvo dalle macerie due persone.

Tratti in salvo due anziani dalla villetta sono in ospedale

Si tratta di due anziani, un uomo di 83 anni e una donna di 71 anni, che sono stati immediatamente affidati alle cure mediche del personale sanitario del 118 giunto sul posto con diverse ambulanze, assieme ai carabinieri di Civita Castellana. Trasportati all'ospedale Belcolle di Viterbo, da quanto si apprende le loro condizioni sono critiche ma non sarebbero in pericolo di vita

La causa dell'esplosione una fuga di gas

I vigili del fuoco credono che l'esplosione sia stata provocata da una fuga di gas, in particolare dal tubo attaccato a una bombola esterna, ma le cause sono ancora in via di accertamento. All'edificio, pericolante, sono stati apposti i sigilli ed è stato posto sotto sequestro.