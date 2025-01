video suggerito

Escursionista scivola dal Terminillo e precipita per centinaia di metri: è gravissimo È scivolato dal canalone centrale del Monte Terminillo e precipitato per centinaia di metri. Un escursionista 58enne è gravissimo, ha riportato politraumi ed è stato soccorso in codice rosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

È in gravissime condizioni un escursionista precipitato sul Monte Terminillo. L'incidente è accaduto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 17 gennaio, nel territorio del Reatino. L'uomo è un cinquantottenne originario di Carpineto Romano, in provincia di Roma, che ha avuto bisogno di cure mediche urgenti ed è stato soccorso con l'eliambulanza.

L'escursionista precipita per centinaia di metri

Secondo le informazioni apprese finora il cinquantottenne era uscito di casa per recarsi in montagna a fare un'escursione, un'attività da lui molto amata. Al momento dell'accaduto si trovava con un gruppo di quattro persone. Erano circa le ore 12 quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento è scivolato ed è precipitato dal canalone centrale, nei pressi della vetta del Terminillo. Un volo di diverse centinaia di metri. Non è chiaro come sia accaduto l'incidente né cosa lo abbia provocato, pare infatti che l'escursionista avesse con sé l'equipaggiamento idoneo per affrontare il percorso che stava facendo.

A dare l'allarme sono stati i suoi compagni di escursione. Sul luogo dell'incidente è intervenuto per primo il personale del Soccorso alpino del Lazio con un medico, che erano già presenti in zona. I soccorritori hanno prestato i primi soccorsi e stabilizzato il cinquantottenne. Fin da subito le sue condizioni di salute sono parse serie perché ha riportato politraumi, ossia presentava traumi e fratture in diverse parti del corpo.

Leggi anche Escursionista cade in un burrone sul Terminillo e fa un volo di centinaia di metri: è gravissimo

Difficili i soccorsi a causa del maltempo

Successivamente sono intervenute altre squadre del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e una squadra dei vigili del fuoco. Hanno immobilizzato l'escursionista su una barella e lo hanno trasportato con una barella portantina fino al Rifugio Sebastiani, dov'è stato affidato alle cure del personale sanitario, che lo attendeva con l'eliambulanza per il trasferimento in ospedale.

Qui è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, che aveva nel frattempo allertato l'elisoccorso regionale. A causa del maltempo il volo è atterrato in località Piazzale della Malga e poi trasferito con codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Presenti alle operazioni anche gli agenti della Polizia di Stato, per gli accertamenti di propria competenza.