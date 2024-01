Esce per andare a scuola e scompare nel nulla: ore di apprensione per la 18enne Lamia Rahman La ragazza, che ha da poco compiuto 18 anni, è uscita per andare a scuola ma non vi è mai arrivata. L’ultima volta è stata vista a Gallese mentre prendeva l’autobus per Civita Castellana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Una ragazza di 18 anni è scomparsa da Gallese, in provincia di Viterbo. A lanciare l'appello sui social, la famiglia e gli amici della giovane, preoccupati del fatto che non riescono ad avere sue notizie. "Se vedete Lamia Rahman avvertite subito i carabinieri, la madre è preoccupatissima", il messaggio sui social scritto per ritrovare la 18enne.

Lamia Rahman è scomparsa da più di 24 ore. L'ultima volta è stata vista la mattina di mercoledì 24 novembre, quando è uscita per prendere l'autobus che ogni giorno la porta a scuola. La 18enne, infatti, frequenta un istituto per odontotecnici a Civita Castellana: sull'autobus è salita, ma a scuola non è mai arrivata.

La famiglia e gli amici, preoccupati per la sua assenza, hanno cominciato a chiamarla al telefono. Il cellulare però, squilla a vuoto, lei non risponde né alle chiamate né ai messaggi. La famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri, che stanno battendo tutte le piste per trovarla. Chiunque l'avvisti, spiegano gli appelli che si stanno moltiplicando in queste ore sui social, è pregato di chiamare il 112.

Non sono noti i motivi per cui la giovane si è allontanata, facendo perdere le sue tracce. La famiglia è molto preoccupata e spera che Lamia torni a casa il primo possibile. Al momento non si ha notizia di altri avvistamenti, oltre quello avvenuto sull'autobus per portarla a Civita Castellana. I militari sentiranno anche gli amici e i compagni di classe per vedere se sanno qualcosa sull'allontanamento della giovane, che potrebbe aver parlato con qualcuno prima di sparire. Saranno anche visionate eventuali telecamere di sorveglianza nella zona, per vedere se abbiano ripreso la ragazza e dare informazioni su dove possa essersi diretta.