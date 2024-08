video suggerito

Entrano in un negozio, indossano le scarpe e vanno via senza pagare: arrestati tre ragazzi I tre giovani sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Latina. Al momento sono detenuti nelle celle di sicurezza della caserma, in attesa del rito direttissimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Tre ragazzi sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Latina per aver tentato di rubare delle scarpe in un centro commerciale del capoluogo. Sono entrati nel negozio, hanno scelto il modello, le hanno indossate, e sono usciti come nulla fosse, senza passare dalle casse. In totale sono quattro le paia di scarpe che hanno provato a portare via, tutte dal valore di 160 euro l'una. Gli addetti alla sicurezza del negozio e i commessi si sono però resi conto di quanto accaduto e hanno chiamato il 112, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Latina, che hanno bloccato i tre ragazzi poco lontano dal centro commerciale. Addosso avevano ancora le scarpe che avevano preso prima nel negozio. La pattuglia li ha bloccati e li ha portati in caserma per le formalità di rito. Sono ristretti presso le camere di sicurezza delle caserme dell'Arma in attesa del rito direttissimo, previsto per domani. Sarà poi il giudice a decidere se convalidare o meno l'arresto.

Un trucchetto, quello di indossare le scarpe e uscire, che non è andato bene ai tre ragazzi protagonisti dell'episodio. Forse pensavano che, non vedendogli nulla in mano, il personale del negozio non si accorgesse del furto. E invece così non è andata, con i lavoratori e gli addetti alla sicurezza che hanno chiamato il 112, fornendo una descrizione dei tre giovani, fermati poco dopo. Quando la pattuglia dei carabinieri li ha avvicinati, non sono riusciti a fuggire. Fermati, sono stati subito portati in caserma per essere identificati e per le formalità di rito. Nel caso di condanna, rischiano una pena da sei mesi a tre anni di carcere.