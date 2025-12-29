Entra nella cappella di Roma Termini e urina nell’acquasantiera: denunciato un senzatetto

Brutta sorpresa nella cappella della stazione Termini a Roma dove, il 2 dicembre scorso, qualcuno ha urinato nell'acquasantiera. Non appena si sono accorti dell'accaduto, è scattato l'allarme. A una ventina di giorni dalle principali festività cattoliche, l'amara scoperta. Un'offesa, una mancanza di rispetto per i e le credenti che, fra un viaggio e l'altro, si trovano a pregare nello scalo ferroviario. Così sono immediatamente scattati i controlli per cercare di risalire al responsabile.

Le indagini in corso: al vaglio le videocamere

Dopo aver fatto scattare l'allarme le indagini sono state immediatamente avviate. Ad occuparsi del caso, i carabinieri del Nucleo Scalo Termini che si sono messi immediatamente al lavoro per cercare di risalire alla persona responsabile dell'accaduto. Le verifiche sono scattate subito. I militari si sono occupati di passare al vaglio le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e di raccogliere testimonianze di chi era presente quando sono avvenuti i fatti all'interno della cappella.

Identificato il responsabile: le conseguenze

Dopo aver acquisito le testimonianze e aver effettuato il confronto con quanto ripreso dalle immagini registrate dai sistemi di telesorveglianza, i militari sono riusciti a riconoscere e identificare l‘uomo che aveva urinato nell’acquasantiera della cappella che si trova all’interno dello scalo ferroviario. Si tratta di un uomo di origini tedesche di 66 anni che vive da tempo come senza fissa dimora. I carabinieri, dopo aver rintracciato il sessantaseienne, gli hanno fatto eleggere domicilio legale e sul suo conto è stata inviata una dettagliata informativa in Procura. L’ipotesi di reato nei confronti del sessantaseienne è quello di offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose.