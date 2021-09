Entra di nascosto in casa dell’ex, lo sente rientrare e si lancia dalla finestra: gravissimo 40enne L’uomo forse era rientrato in casa per prendere degli effetti personali. Quando ha sentito aprire la porta di casa, è uscito dalla finestra, forse per nascondersi o perché pensava di riuscire a calarsi. A lanciare l’allarme sono stati i residenti della zona, che prima hanno riferito di una persona fuori la finestra di un appartamento, poi dopo poco non hanno più visto nessuno. Il 40enne, infatti, alla fine era caduto.

A cura di Natascia Grbic

"Correte c'è un uomo attaccato alla finestra di un appartamento in via Aubry". Questa la terribile chiamata ricevuta ieri sera dalle forze dell'ordine da numerose persone che dicevano di aver visto una persona appesa fuori a una finestra del condominio. Poco dopo, lo scenario più angosciante: l'uomo non si vedeva più, era caduto. Ed è così che è stato trovato, riverso ai piedi del palazzo, gravemente ferito e in stato d'incoscienza. Portato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma, le sue condizioni sono molto serie: al momento è ricoverato in rianimazione, la sua prognosi è riservata. Non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno.

Entra di nascosto in casa dell'ex e si lancia dalla finestra: indagini in corso

Sul posto sono arrivati in pochissimo tempo gli agenti della Polizia di Stato, allertati dalle numerose chiamate arrivate da condomini spaventati. Lì hanno trovato il 40enne in gravissime condizioni, e dopo averlo fatto soccorrere dal 118 hanno cominciato a ricostruire l'accaduto, anche se molte sono le domande ancora senza risposta. La finestra da cui l'uomo è caduto era della casa dell'ex fidanzato, con cui aveva interrotto la relazione qualche tempo prima. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 40enne si era introdotto di nascosto nella casa dell'ex verso sera, entrando con le chiavi di cui aveva ancora una copia. Forse voleva prendere degli effetti personali senza vederlo, ma anche questa è solo un'ipotesi. Le cose però non sono andate come previsto, e a un certo punto ha sentito rientrare l'ex. Non si sa per quale motivo abbia cercato di nascondersi uscendo dalla finestra, forse pensava di poter arrivare a terra facilmente. Così non è stato, e poco dopo è caduto nel vuoto. Le indagini continuano, mentre l'uomo versa purtroppo in ospedale in gravissime condizioni.