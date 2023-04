Emanuela Orlandi, il fratello Pietro: “Papa Wojtyla sapeva, ma permise che calasse il silenzio” Pietro Orlandi torna ad accusare Papa Wojtyla di aver coperto quanto accaduto alla sorella Emanuela scomparsa 40 anni fa. “All’interno del Vaticano sanno benissimo come sono andate le cose – ha detto intervenendo a Verissimo – ma permisero che calasse il silenzio sulla vicenda”.

A cura di Chiara Ammendola

Emanuela Orlandi all’epoca della scomparsa e il fratello Pietro oggi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Aggiornamenti sul caso Emanuela Orlandi ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

“Papa Wojtyla sapeva quello che era successo a Emanuela, ma ha permesso al silenzio e all'omertà di calare su questa vicenda”. Pietro Orlandi torna a parlare della scomparsa della sorella Emanuela e lo fa a intervenendo a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5.

“Io non mi sono mai scusato perché non ho offeso nessuno – ha spiegato in studio – io ho solo riportato un audio non mio in cui si fanno dichiarazioni forti su Papa Wojtyla, quindi le ho portate a chi di dovere affinché venissero ascoltate”, il riferimento è all'audio risalente al 2009, in cui si sente uno dei soci di Renatino De Pedis lanciare nuove e pesanti accuse nei confronti del Vaticano.

“Quando ho detto che Wojtyla usciva di nascosto – ha continuato – ho solo detto qualcosa che dicevano tutti. Non era considerata una cosa grave, tutti lo sapevo in Vaticano, ma io non ho mai legate le due cose. Le sue uscite a Emanuela. È una polemica sterile”.

Il Vaticano ha riaperto da poco una nuova inchiesta sulla scomparsa della giovane di cui non si hanno più notizie dal 22 giugno 1983: “Io sono convinto che all'interno del Vaticano sappiano benissimo come sono andate le cose – le parole di Pietro – quindi se vogliono, questa inchiesta possono farla durare ben poco”.