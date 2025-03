Emanuela Orlandi, il fratello Pietro a Papa Francesco: “Scriva adesso la verità sulla sua scomparsa”

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Pietro Orlandi e Papa Francesco

"Scriva una lettera con la verità, che tutti aspettiamo". Il fratello di Emanuela Orlandi Pietro, domenica scorsa 2 marzo ha scritto su Facebook un post rivolto a Papa Francesco. Un messaggio per chiedere ancora una volta giustizia e verità sul caso della sorella, scomparsa in circostanze misteriose a quindici anni il 22 giugno del 1983 a Roma.

Il messaggio di Pietro Orlandi a Papa Francesco

"Papa Francesco ha scritto il testo dell’Angelus ed è andato anche a messa – scrive Pietro Orlandi su Fabook – Gli auguro di guarire quanto prima, nonostante la gravità del quadro clinico, ma se così non fosse spero possa trovare anche la forza, oltre a scrivere il testo dell’Angelus, di scrivere una lettera, se non a me a mia madre, con quella verità che tutti aspettiamo. Un gesto che farebbe la storia del suo pontificato, differenziandosi dalle scelte di chi l’ha preceduto".

Pietro Orlandi ha chiesto a Bergoglio di rivelare ciò che la Chiesa cattolica sa sulla scomparsa di Emanuela. Una delle varie ipotesi sulla sua sparizione è la pista vaticana, che ne vedrebbe il coinvolgimento nella vicenda. Le diverse piste formulate a distanza di quarant'anni dalla sua scomparsa sono tuttavia rimaste nell'ambito delle ipotesi e non hanno mai condotto gli investigatori a nulla di concreto.

Il messaggio di Pietro ha riscosso tantissimi commenti di stima, solidarietà e affetto: "Ammiro la tua compostezza e la tua signorilità – scrive un utente – Stai dando un grande esempio a tutti noi e tutti noi ti supportiamo". Emanuela Orlandi è diventata simbolicamente la "sorella" e "figlia" degli italiani che seguono il caso della sua sparizione e che da sempre sono rimasti accanto al fratello Pietro nella sua ricerca della verità.

L'incontro tra Pietro Orlandi e Papa Francesco

Pietro Orlandi e Bergoglio si sono incontrati di persona subito dopo l'inizio del suo pontificato. Un incontro che non è andato come Pietro sperava, è stato lui stesso a rivelare il dialogo su Emanuela intercorso tra loro: "Lei sta in cielo" avrebbe detto il Bergoglio. Non ci sono stati altri incontri tra Papa Francesco e la famiglia Orlandi, la Santa Sede, ha spiegato in varie occasioni Pietro, avrebbe respinto tutte le richieste ufficiali di appuntamento inviate.