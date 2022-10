Ema Stokhoma denuncia un tassista romano: “Ha detto se sapevo che pagavi col pos non salivi” Sgradevole esperienza per la conduttrice e scrittrice Ema Stokhoma, un tassista romano si è lamentato del fatto che voleva pagare la corsa con il pos.

A cura di Alessia Rabbai

Ema Stokhoma, nome d'arte della conduttrice e scrittrice francese Morwenn Moguerou, ha denunciato il trattamento ricevuto da un tassista romano. Nella Capitale Stokhoma ha spiegato di aver cercato per un'ora di prendere un taxi e, quando lo ha trovato, il tassista le ha fatto storie per avergli chiesto di pagare con il pos. "Mi ha tratatta a pesci in faccia, quando il pagamento con il pos è obbligatorio per legge".

La risposta del tassista alla sua richiesta è stata: "Domani vado a fare la spesa con i pezzi di carta" si sente nelle storie pubblicate su Instagram, che riprendono quanto è accaduto all'interno dell'auto. La conduttrice irritata: "Cioè mi sta dicendo che non mi avrebbe portato a casa se avesse saputo prima che avrei pagato con il pos, le sembra normale?". E il tassista nuovamente le risponde: "A lei le sembra normale invece che è dalle cinque di questa mattina che sto lavorando e sto con 50 euro?". Stokhoma replica: "Ma questi 22 euro e 50 sono soldi che io le sto dando, che vuol dire che non prendeva la corsa se sapeva che pagavo col pos? Come deve pagare una persona, sono soldi!".

Il tassista contrariato l'ha portata a destinazione e se ne è andato sbuffando, quando lei scesa dalla macchina cercava ancora di fargli capire che il suo comportamento non era corretto. "Solo quando gli ho detto che stavo riprendendo tutto quello che era successo con lo smartphone mi ha fatto la ricevuta". Non è la prima volta che Stokhoma ha ricevuto un trattamento del genere dai tassisti romani. Come spiega sempre nelle sue storie Instagram: "La scorsa settimana invece, sempre a Roma, mi è capitato un altro spiacevole episodio quando un tassista senza pos mi ha lasciata a piedi, letteralmente scaricata in mezzo alla strada vicino allo stadio senza neanche numero civico nelle vicinanze che potesse indicarmi a che altezza fossi". La conduttrice spiega di avere un video anche di quello.