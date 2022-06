Elezioni Viterbo 2022, i risultati in diretta: Chiara Frontini è la nuova sindaca Si sono chiusi alle 23 i seggi per il ballottaggio alle comunali di Viterbo: meno metà dei cittadini si è recato alle urne per il secondo turno delle amministrative. Quando i voti scrutinati sono oltre la metà ha vinto la candidata civica di centrodestra Chiara Frontini con oltre il 60% dei voti, contro Alessandra Troncarelli del centrosinitra.

Si sono chiusi oggi, domenica 26 giugno, alle ore 23.00 i seggi per il ballottaggio alle elezioni comunali di Viterbo, subito dopo sono iniziate le operazioni di spoglio. La sfida tutta al femminile per il capoluogo della Tuscia è stata vinta dalla candidata civica Chiara Frontini che sarà la sindaca di Viterbo per i prossimi cinque anni. Quando le sezioni scrutinate sono bel oltre la metà Chiara Frontini è attorno al 64% dei consensi, molto più avanti di Alessandra Troncarelli, assessora regionale della giunta Zingaretti che guidava la coalizione di centrosinistra.

Elezioni Viterbo 2022: meno del 50% alle urne

Crollo dei partecipanti alle urne: meno della metà dei cittadini si è recato a votare. Il 47,42% dei cittadini si è recato oggi al voto, al primo turno erano stati il 64,27%. Il crollo della partecipazione è riscontrabile nel quadro politico estremamente frammentato, con otto candidati sindaco al primo turno.

Ballottaggio comunali Viterbo 2022: la sfida tra Troncarelli e Frontini

Chiara Frontini, già consigliera comunale e leader del progetto civico Viterbo 2000, era arrivata in testa al primo turno e oggi ha vinto la sfida del ballottaggio alla guida di una coalizione di liste civiche e da Rinascimento di Sgarbi. Frontini, di area di centrodestra, è stata favorita dalla rottura interna al centrodestra che si è presentato diviso, da una parte Laura Allegrini, appoggiata da Popolo della Famiglia e Fratelli d'Italia, dall'altro Claudio Ubertini con Lega e Fratelli d'Italia, con il risultato di non arrivare neanche al secondo turno. Per il centrosinistra era una sfida durissima e, seppure le divisioni all'interno del centrodestra hanno consentito a Troncarelli di giocarsi la partita del ballottaggio questo non è bastato.