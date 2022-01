Elezioni suppletive Roma: vince Cecilia D’Elia (PD). Astensione record Con il 59,4% delle preferenze e quasi il 90% dei cittadini astenuti dal voto Cecilia D’Elia, candidata del PD, ha vinto le elezioni suppletive per il collegio Roma 1.

A cura di Alessia Rabbai

Cecilia D'Elia ha vinto le suppletive per il collegio Roma 1, con con il 59,4%. Elezioni che hanno un affluenza all'11,33% e un record di astenuti, quasi il 90% degli elettori non sono andati a votare. Con la sua vittoria D'Elia, candidata per il PD, è una dei 1009 che saranno chiamati ad esprimersi nelle elezioni del futuro Presidente della Repubblica, che prenderà il posto di Sergio Mattarella e resterà in carica sette anni. Per quanto riguarda i risultati degli altri candidati vediamo Simonetta Matone, ex magistrato e capogruppo della Lega in Assemblea capitolina al 22,42%, Valerio Casini (Italia viva) al 12,93%. Successivamente Beatrice Gamberini (Potere al popolo) con il 3,24% e Lorenzo Vanni (Lista civica) con solo l'1,97%.

I messaggi di congratulazioni per la vittoria di Cecilia D'Elia

Sui social network Cecilia D'Elia ha ringraziato i romani e le romane che l'hanno votata: "Metterò tutta me stessa per onorare la responsabilità di questo nuovo impegno in un momento così delicato per il nostro Paese" scrive in un tweet. Tanti i politici che si sono compolimentati con lei per la vittoria, tra i quali il responsabile Organizzazione del Partito Democratico, Stefano Vaccari: "Brava Cecilia d'Elia e bravo il Pd. Il centrodestra è battuto e pure chi voleva contarsi in chiave nazionale con i voti degli altri". A complimentarsi con D'Elia il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: "Complimenti per la vittoria elettorale alle suppletive. Una donna competente e determinata che arrichierà il Parlamento con la sua passione politica e saprà rappresentare al meglio Roma e il suo collegio. Buon lavoro!". "Felice per la vittoria del centrosinistra nel cuore di Roma – scrive anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti – Complimenti, buon lavoro e un grande abbraccio e un immenso grazie alle volontarie e ai volontari che in queste settimane controcorrente hanno combattuto per questa bella vittoria".

Cecilia D'Elia ha vinto le elezioni suppletive nel collegio Roma 1

Cecilia D'Elia, portavoce della Conferenza delle donne democratiche e figura vicina al governatore del Lazio Zingaretti, prende il posto lasciato da Gualtieri dopo l'elezione a sindaco di Roma. Una candidatura la sua proposta all'unanimità dal Partito Democratico e annunciata dal segretario del PD romano Andrea Casu, dopo il rifiuto a candidare l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte (M5S). D'Elia ha ricoperto diversi incarichi istituzionali tra i quali assessora alla Semplificazione della giunta Veltroni, alla comunicazione e alle pari opportunità del Comune di Roma. Dal 2008 al 2012 è stata vicepresidente e assessora alle Politiche culturali della provincia di Roma. Ha ricoperto il ruolo di consulente di Zingaretti per il contrasto alle discriminazioni e di tutela dei diritti fondamentali di genere. Nel 2020 è stata eletta portavoce delle donne democratiche.