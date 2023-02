Elezioni Lazio 2023, il fac simile della scheda elettorale: simboli e come votare i candidati Oggi, domenica 12 febbraio, e domani, lunedì 13 febbraio, i cittadini del Lazio potranno votare per le elezioni regionali. All’interno una guida su come sarà possibile esprimere un voto per il candidato presidente e per i consiglieri regionali.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni regionali Lazio 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dalle ore 7 di oggi, domenica 12 febbraio, i cittadini del Lazio potranno votare per le elezioni regionali. I seggi saranno aperti fino alle 23 di domenica e riapriranno lunedì 13 febbraio dalle 7 alle 15. I candidati alla presidenza della Regione Lazio sono Alessio D'Amato, Francesco Rocca, Donatella Bianchi, Sonia Pecorilli e Rosa Rinaldi. Si potrà esprimere un voto per il candidato presidente e anche un voto per una lista, esprimendo al massimo due preferenze per quanto riguarda i consiglieri regionali, a patto che rispettino l'alternanza di genere. È possibile anche utilizzare il voto disgiunto, cioè esprimere la preferenza per un candidato presidente e votare per una lista non collegata a lui. In totale sono state presentate 17 liste.

Il fac simile della scheda elettorale alle regionali del Lazio

In basso il fac simile della scheda elettorale che gli elettori troveranno al seggio e sulla quale dovranno esprimere la loro preferenza. Come si può vedere, Rocca è sostenuto da cinque liste, D'Amato da 7, Donatella Bianchi da 2, e una sia per Sonia Pecorilli che per Rosa Rinaldi.

I simboli e i candidati sulla scheda elettorale

Sulla scheda elettorale gli elettori troveranno a sinistra le liste che sostengono i candidati presidenti della Regione, elencati a destra. La candidata del Partito Comunista è Sonia Pecorilli, quella di Unione Popolare è Rosa Rinaldi. Per quanto riguarda gli altri candidati, come detto, sono diverse le liste a cui sono collegati. Donatella Bianchi è appoggiata da Movimento 5 Stelle e Polo Progressista. Queste invece le liste che sostengono la candidatura di Alessio D'Amato: Sinistra e Verdi, +Europa, Lista Civica D'Amato, Terzo Polo, Psi, Demos, Partito democratico. Queste invece le liste che appoggiano Francesco Rocca: Noi moderati, Lista civica Rocca, Fratelli d'Italia, Udc, Lega e Forza Italia.

Leggi anche Elezioni regionali, il Movimento 5 Stelle fa finta che Virginia Raggi non esista

Come si vota alle elezioni in Lazio 2023, regole e voti di preferenza

Alle elezioni regionali del Lazio si può votare (qua un vademecum su come si vota) per il candidato presidente, barrando simbolo o nome. In questo caso il voto non si estende alle liste collegate. Si può votare anche barrando soltanto una delle liste collegate al candidato presidente. In questo caso il voto va sia alla lista che al candidato presidente. Si possono esprimere, come ricordato, due preferenze per quanto riguarda i candidati consiglieri regionali, a patto che si rispetti l'alternanza di genere. Non sono ammessi, infatti, voti a due uomini oppure a due donne. È possibile esprimere un voto disgiunto: votare per un candidato presidente e per una lista non collegata.