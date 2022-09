Elezioni 2022, a Roma code ai seggi: tanti votanti ma anche problemi col tagliandino antifrode Elezioni 2022, a Roma code lunghissime ai seggi. Segnalazioni arrivano dalle sezioni elettorali del centro storico, ma anche dai quartieri periferici della Capitale.

A cura di Enrico Tata

File lunghissime in molti seggi di Roma. Segnalazioni arrivano dalle sezioni elettorali del centro storico, ma anche dai quartieri periferici della Capitale. Una prima spiegazione è ovviamente legata al dato dell'affluenza registrato alle ore 12: 22,29 contro il 20.55 per cento del 2018, quando quando gli elettori erano stati chiamati a votare anche per le elezioni regionali. Tradotto in numeri, significa che hanno votato 30mila romani in più rispetto a cinque anni fa. L'affluenza è più alta al Municipio I, 24,41 per cento a al Municipio II, 23,48 per cento. Più bassa, invece, al Municipio VI, quello delle Torri, al 19,41 per cento, e al Municipio X, quello di Ostia, al 20,21 per cento.

I problemi legati al tagliandino antifrode

Da sola, però, l'affluenza più alta non basta per spiegare le segnalazioni di così tante file ai seggi. Per qualcuno i romani avrebbero approfittato del tempo nuvoloso ma non piovoso per affrettarsi a votare, data l'allerta meteo arancione vigente fino alla mezzanotte. Per altri la soluzione del mistero è legata ai tagliandini antifrode, che rallenterebbero di molto il lavoro ai seggi. In effetti dal 2018 è stata introdotta questa novità: gli scrutatori debbono annotare, prima del voto, il codice del tagliandino antifrode sul registro e poi, quando l'elettore riconsegna la scheda, il presidente deve verificare che effettivamente il numero del tagliandino sia lo stesso, strapparlo, conservarlo in un'apposita busta e, soltanto a quel punto, inserire le due schede nelle urne. Effettivamente è una procedura che comporta la perdita di qualche minuto ma che, ricordiamo, era già stata introdotta cinque anni fa.