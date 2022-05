Elena Santarelli pubblica una foto dei rifiuti come cartolina della città: “Vacanze romane” “Vacanze romane” è il titolo del post con una foto dei rifiuti che Elena Santarelli ha pubblicato su Instagram, una cartolina di Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Elena Santarelli conduttrice televisiva, attrice, showgirl ed ex modella, ha pubblicato una foto su Instagram, che immortala la sporcizia di Roma. Uno scatto dal titolo ‘vacanze romane', che ha ricevuto tantissime reazioni e commenti da parte degli utenti. Protagonisti sono i rifiuti: nell'immagine, purtroppo famigliare ai romani, si notano dei cassonetti in strada, tra i quali carta, plastica e indifferenziato, ai piedi dei quali si trovano diversi sacchetti di immondizia di vario genere. Neri, rosa, cassette di plastica, scatoloni ed altri rifiuti abbandonati in strada. Una cartolina che offende la Città Eterna e che, come la vip, si porteranno a casa molti turisti, i quali in visita nella Capitale, hanno trovato una città sporca e alle prese con la gestione dei rifiuti.

Immagine che ha scatenato i commenti dei fan: "Che rabbia mista a tristezza" scrive Lucia, "Non e possibile che la nostra Capitale sia ridotta cosi" commenta Renata. E Moreno: "Che vergogna, visiti una città splendida come Roma, poi ti volti e vedi il degrado…cambiano i sindaci e le amministrazioni, ma a quanto pare i problemi non spariscono".

Santarelli non è l'unica tra i personaggi dello spettacolo che ha fotografato i rifiuti di Roma pubblicando gli scatti sui social network per denunciare la situazione in cui versa la città. Ad aprile del 2021 l'attore Alessandro Gassman ha scattato la foto di un vicolo di Trastevere pieno di rifiuti e l'ha pubblicata su Twitter. Prima ancora lo aveva fatto nel 2015, sfruttando i social con l'iniziativa #Rosasonoio, lanciando appelli in difesa dell'Ambiente e invitando i cittadini ad armarsi di scopa, raccoglitore e busta per ripulire "ognuno il proprio angoletto della città".