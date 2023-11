Edoardo Ranaldi si allontana dall’Umberto I e scompare, i famigliari: “Potrebbe essere disorientato” Sono ore d’apprensione per i famigliari di Edoardo Ranaldi, scomparso a 66 anni dal Policlinico Umberto I di Roma. I famigliari: “Potrebbe trovarsi in difficoltà ed essere disorientato”.

A cura di Alessia Rabbai

Edoardo Ranaldi è scomparso dal Policlinico Umberto I di Roma. Del sessantaseienne, originario di Cassino, non si hanno più notizie da martedì scorso 28 novembre e i famigliari sono preoccupati per la sua assenza. Secondo quanto ricostruito finora si trovava in ospedale dov'era ricoverato, al pronto soccorso ematologico quando tra le ore 10 e le 13.45 è uscito, si è allontanato e ha fatto perdere le proprie tracce.

Quando i famigliari di Edoardo sono venuti a sapere che si era allontanato e che risultava irreperibile, hanno sporto denuncia. Le forze dell'ordine lo stanno cercando. Nel frattempo i famigliari hanno lanciato un appello, a chi lo avesse visto o notato una persona che gli assomiglia, di segnalarlo immediatamente a carabinieri o polizia. "Edoardo non sta bene, le sue condizioni di salute sono molto vulnerabili. Potrebbe trovarsi in difficoltà ed essere disorientato. Aiutateci a ritrovarlo". L'appello dei famigliari è stato anche condiviso dalla trasmissione televisiva ‘Chi l'ha visto?' in onda su Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, che supporta e aiuta i famigliari e gli amici delle persone scomparse.

L'identikit di Edoardo Ranaldi scomparso dall'Umberto I

Edoardo Ranaldi ha sessantasei anni, è alto 1 metro e ottanta, di corporatura esile. Ha occhi azzurri e capelli brizzolati. Come segni di riconoscimento ai quali fare particolare attenzione ha il viso particolarmente scavato e cammina curvo. L'ultima volta in cui è stato visto indossava una felpa color grigio chiaro, pantaloni blu scuro e scarpe sportive bianche e rosse.

Da attenzionare particolarmente le zone a vicino al Policlinico Umberto I, se qualcuno lo avesse visto è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 o i famigliari ai numeri 3288994560/ 3393337011/ 3335994401 / 3894960577.