Eclissi parziale di Sole visibile in Italia: a Roma raggiunto il culmine alle 12.21 Non appena terminata l’eclissi parziale di Sole, sono molti che hanno deciso di condividere i propri scatti sui social: eccone alcuni.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dalla pagina Facebook "Astronomitaly".

A Roma è rimasta visibile per quasi due ore dalle 11.25 fino alle 13.19: oggi la spettacolare eclissi solare parziale è stata osservata da studiosi e appassionati in tutta Italia. Il culmine, cioè il momento di massimo oscuramento del sole, sul cielo della capitale, è stato raggiunto alle 12.21. Moltissimi i cittadini e le cittadine che, per ragioni di studio o perché semplicemente appassionati e curiosi, hanno deciso di uscire e guardare verso l'alto, in attesa dello spettacolare fenomeno.

Le foto all'eclissi solare parziale

Alcuni si sono lamentati delle condizioni meteorologiche: cielo troppo nuvoloso per riuscire ad immortalare il fenomeno. Altri, invece, hanno postato con orgoglio i loro scatti. Quella in apertura, ad esempio, è una foto inviata alla pagina Facebook Astronomitaly, scattata nel quadrante sud ovest di Roma, in zona Acilia.

Dalla pagina Facebook "Meteo Casalotti Roma –ovest"

Sempre ad ovest, ma stavolta più vicini al centro città e, soprattutto, più a nord. Questo scatto è stato pubblicato da un'altra pagina di Facebook con la didascalia che recita: "Foto dell’eclissi di sole ottenuta curiosamente tramite smartphone con un gioco di riflessi".

Foto dal gruppo Facebook Segnalazioni Meteo Roma & Provincia

Ricchi di foto all'eclissi anche i gruppi, dove moltissimi hanno deciso di condividere i loro scatti tutti coloro che hanno interessi comuni ai loro. La foto pubblicata qui in alto, ad esempio, è stata scattata nella zona di Porta Pia, un po' più a sud della precedente e, soprattutto, in una delle zone centrali della capitale.

Ultimo scatto, fra i primi ad essere pubblicati, è quello condiviso nella pagina di News by Il Meteo che ha immortalato l'eclissi parziale di Sole alle 12.22.