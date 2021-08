Ecco perché decine di cassonetti Ama pieni di rifiuti sono stoccati in un parcheggio I residenti di Primavalle hanno segnalato la presenza di rifiuti all’interno di alcuni dei cassonetti dell’immondizia stipati in nel parcheggio di largo Carlo Sacconi, diventato temporaneamente deposito per secchioni vecchi e nuovi, in attesa che vengano ricollocati all’interno del Municipio XIV.

A cura di Alessia Rabbai

Il parcheggio di largo Carlo Sacconi a Primavalle a riosso delle abitazioni è stato trasformato in un deposito per nuovi e vecchi cassonetti. Come si vede nelle foto pubblicate da La Presse ieri, mercoledì 11 agosto, non tutti sono svuotati e da alcuni si notano ancora i sacchetti pieni all'interno. Si tratta di un punto temporaneo di logistica e interscambio per il posizionamento dei cassonetti nuovi acquistati da Ama in accordo con il Municipio XIV e il gruppo XIV della polizia locale che prevede l'utilizzo dell'area dal 12 luglio all'11 settembre 2021. "In questo sito arrivano via via i nuovi contenitori acquistati dall'azienda e smistati per essere posizionati su strada – ha spiegato Ama a Fanpage.it – I vecchi cassonetti rimossi che sono in buono stato, dopo i necessari interventi di igienizzazione, vengono velocemente destinati ad integrare eventuali postazioni in altri municipi, in attesa che arrivino le tranche ulteriori previste della nuova fornitura". Ma la domanda che si pongono i romani che abitano nella zona circostante è quanto tempo passi prima che vengano effettivamente puliti, preoccupandosi, date le alte temperature, della presenza prolungata dei rifiuti. Ama ha spiegato che "per quei pochi ancora pieni non è stato possibile vuotarli la sera precedente e vengono poi svuotati, nella giornata successiva".

Il piano operativo prevede interventi di sostituzione in tutti i municipi di Roma con oltre 41 mila cassonetti nuovi entro il 2023 dei quali, circa un terzo, entro la fine dell’anno. "Una volta terminate le sostituzioni nel municipio XIV, si procederà con il piano di posizionamento nel municipio XIII individuando lì un sito temporaneo di interscambio analogo a quello attuale a largo Sacconi" continua Ama. La principale novità dei nuovi cassonetti sono i colori e i simboli stabiliti dall’Europa (Norma UNI 11686): giallo per plastica e metalli (non più blu); blu per la carta (non più bianco), mentre rimangono invariati i colori per le altre tipologie di rifiuti (marrone per l’organico e grigio per l’indifferenziato).