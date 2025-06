video suggerito

Eccezionale intervento all’ospedale di Marino: 37enne recupera la vista dopo 5 anni Aveva perso la vista cinque anni fa. Dopo almeno 20 operazioni, fra cui anche una negli Stati Uniti, il paziente 37enne recupera la vista grazie ad un intervento eseguito all’ospedale di Marino. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da cinque anni provava a recuperare la vista e, per farlo, aveva deciso di tentare l'intervento anche negli Stati Uniti. Ma l'operazione che ha donato la possibilità di vedere al paziente piemontese di 37 anni, dopo circa 20 interventi, si è svolta all'ospedale di Marino, sui Castelli Romani. L'appuntamento in sala operatoria è stato lo scorso venerdì, 30 maggio, al Presidio Ospedaliero di Marino della Asl Roma 6 dove un'equipe multidisciplinare ha portato a termine la seconda fase del delicato intervento di Cheratoprotesi su un paziente affetto da Leucoma vascolarizzato.

L'operazione all'ospedale di Marino

Ad essere sottoposto all'operazione all'ospedale di Marino, come anticipato, un trentasettenne piemontese che stava provando a recuperare la vista da 5 anni e che aveva alle spalle un percorso di 20 interventi, alcuni senza successo, come quello già effettuato negli Stati Uniti dove gli era stata impiantata una Cheratoprotesi di Boston.

Alla fine il trentasettenne, su cui non era possibile effettuare trapianto di cornea da donatori, è stato sottoposto all'operazione per ripristinare la vista a Marino. Ad operarlo l'equipe multidisciplinare composta dal dottor Arrigoni (Oculistica OdC), dottor Messina (Oculistica Marino), dottor Cerza (Ortopedia OdC), dottor Carnì (Ortopedia OdC), dottoressa De Angelis (Anestesia e Rianimazione Marino) e all'instancabile equipe infermieristica del BOC Marino (Moresco, Fidanza, Pulcini Fiumefreddo) che hanno lavorato in sinergia per compiere quello che sembra essere un miracolo.

Come sta il paziente di 37 anni dopo l'operazione

L'intervento sul trentasettenne è riuscito completamente. I medici hanno allestito il lenticolo ottico con un bottone osseo prelevato dalla tibia del paziente che insieme alla mucosa della bocca garantirà l’attecchimento della cornea artificiale, ripristinando finalmente la trasparenza dell'occhio. Per fare in modo che possa riacquisire la vista appieno, però, è necessario svolgere altri due interventi sul trentasettenne. Le operazioni verranno effettuate nei prossimi tre mesi. E poi tornerà a poter guardare. Grazie a questo intervento da record.