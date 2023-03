“È coinvolta in un importante traffico di droga”: ma sono solo bugie per vendicarsi della ex Ha inventato tutto. Il suo era soltanto un tentativo di vendicarsi perché lei lo aveva lasciato dopo una breve relazione.

A cura di Enrico Tata

Si accredita come "fonte confidenziale" con i carabinieri e accusa la sua ex fidanzata: "È coinvolta in un importante traffico di droga tra la Tuscia, l'Umbria e Roma. Controllate nella sua auto". E in effetti, dopo la soffiata, i militari trovano alcune dosi di cocaina all'interno della vettura.

Ha inventato tutto per vendicarsi sulla ex fidanzata

Ma era tutto inventato: si trattava infatti di un tentativo di vendicarsi perché lei lo aveva lasciato dopo una breve relazione. Non solo l'ha calunniata e ha posizionato lui stesso la droga all'interno dell'abitacolo, ma ha addirittura cercato di manomettere i freni dell'auto. La donna aveva ottenuto un'ordinanza restrittiva, ma non è bastata per fermare i piani di vendetta del suo ex.

Il responsabile è stato arrestato in Croazia

I fatti risalgono al 2015, con l'uomo che era scappato in Croazia. Il 50enne, originario di Capodimonte in provincia di Viterbo, è stato arrestato dopo la condanna a cinque anni divenuta definitiva per atti persecutori.

Nei mesi scorsi il responsabile è stato rintracciato in Istria, a pochi chilometri da Trieste nel comune di Torre-Abrega. Là si era nascosto pensando di far perdere le proprie tracce e di farla franca. E invece, grazie ai canali di cooperazione e al mandato d'arresto internazionale, qualche giorno fa è stato arrestato dalla polizia croata e ieri è stato consegnato alla frontiera aerea di Roma-Fiumicino.

Adesso dovrà scontare in Italia la sua condanna a cinque anni di reclusione per stalking nei confronti della ex fidanzata. Una donna che è stata perseguitata e calunniata per interi mesi.