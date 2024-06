Durante il Giubileo i senzatetto saranno ospitati in quattro tendoni da 70 posti ciascuno

video suggerito

Durante il Giubileo i senzatetto di Roma saranno accolti in quattro tensostrutture da settanta posti ciascuna. Costo complessivo, un milione di euro. A questi soldi si aggiungono 4 milioni di euro della gara per la gestione del servizio. Entrambi i bandi, ha assicurato l'assessora capitolina alle Politiche sociali, Barbara Funari, saranno pubblicati tra pochi giorni.

Nel corso di una commissione congiunta Politiche sociali e Giubileo, l'assessora ha spiegato che le tensostrutture saranno attive ventiquattro ore al giorno e saranno climatizzate. "Resteranno alla Protezione civile dopo il Giubileo: insieme ai blocchi docce e bagni chimici, l'investimento è di un milione di euro. Si aggiungono circa 4 milioni di euro per la gara per il servizio di gestione h24 per gli enti che gestiranno le tensostrutture, un totale quindi di 5 milioni", ha detto Funari.

L'obiettivo è di averle pronte per il primo dicembre 2024 in modo da averle in funzione per il 24 dicembre 2024, data ufficiale di apertura del Giubileo. Saranno infatti necessari alcuni giorni per attivare gli allacci alle reti elettrica, idrica e fognaria. Accanto alle due gare europee, ci saranno bandi minori che serviranno ad acquistare gli arredi interni alle tensostrutture.

Per rafforzare ulteriormente i servzi di accoglienza, Roma Capitale prevede l'acquisto di otto camper attrezzati e due unità di strada notturne. "Sulla spesa corrente abbiamo un importo di circa 4,3 milioni, andranno a potenziare la nostra sala sociale operativa mobile con 8 presidi fissi con un camper attrezzato, avranno un collegamento diretto con la nostra sala operativa sociale. Saranno distribuiti sul territorio, privilegiando i luoghi di maggiore affluenza: le basiliche di San Pietro, San Giovanni, Santa Maria Maggiore, e le stazioni. Oltre agli 8 camper per i 13 mesi del Giubileo avremo anche due unità di strada notturne per il monitoraggio su strada", ha spiegato ancora Funari.

Nel quadrante di Pietralata, inoltre, sarà realizzato uno spazio destinato ai disabili e che include anche alloggi per famiglie in difficoltà. "Nel Municipio IV, nella zona di Pietralata, abbiamo recuperato un progetto atteso da anni dalla cittadinanza per la realizzazione di un centro avanzato per la disabilità, si aprirà questo cantiere che terminerà nel 2026: non c'è uno spazio della Asl competente per la disabilità in quel quadrante. Il finanziamento è di 10 milioni di euro per 4 moduli grandi, ci saranno spazi per l'associazionismo. Dopo le demolizioni di alcuni immobili abbandonati, ci sarà una casa per 9 nuclei familiari in difficoltà, sarà tutto costruito con materiali ecologici. Questa casa avrà uno spazio verde esterno polifunzionale per la cittadinanza del territorio", ha dichiarato ancora Funari.