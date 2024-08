video suggerito

Droga nascosta in succhi di frutta, merendine e cioccolata: sequestrati oltre 200 chili di hashish Un 26enne è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa aveva confezioni di cioccolata, succhi di frutta, merendine e dolci, all’interno delle quali c’erano panetti di hashish. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

La droga sequestrata dalla polizia

Succhi di frutta, cioccolata, merendine e dolci erano il nascondiglio per la droga. Gli agenti della polizia di Stato hanno scoperto e sequestrato circa 213 chili di hashish a Guidonia Montecelio, Comune in provincia di Roma. Avrebbe fatto fruttare un guadagno di circa due milioni di euro. A finire in manette è un ventiseienne, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I sequestri della polizia di Stato sono avvenuti durante la settimana di Ferragosto nel corso della quale la Questura di Roma aumenta e intensifica i controlli contro lo spaccio. All'operazione antidroga hanno partecipato gli agenti del Commissariato Tivoli – Guidonia, gli investigatori della Squadra Mobile e le unità cinofile.

Droga suddivisa in panetti e nascosta in merendine, succhi e cioccolata

Il ventiseienne è stato notato dagli agenti per il suo comportamento sospetto, fermato per un controllo e la sua abitazione perquisita: all'interno i poliziotti hanno scoperto dieci borsoni con dentro droga. Suddivisa in oltre 1.200 panetti, era nascosta in confezioni di succhi di frutta, cioccolata, merendine e dolciumi vari, pronta per essere rivenduta. Gli agenti hanno anche trovato e sequestrato il materiale per confezionarla. La droga, qualora fosse stata venduta, avrebbe fatto guadagnare ai pusher circa due milioni di euro.

Arresto convalidato

Terminate le verifiche tutta la droga è stata sequestrata e distrutta e l'uomo arrestato, poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La Procura della Repubblica di Tivoli ha chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la convalida dell’arresto.