Down sito di Roma Capitale, migliaia di genitori non possono consultare le graduatorie di scuola Migliaia di genitori non hanno potuto consultare per tutto il giorno le graduatorie della scuola dell’infanzia comunale a causa del mancato funzionamento del sito del Comune di Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Era programmata per la tarda mattinata di oggi, giovedì 2 marzo 2023, la pubblicazione delle graduatorie per le scuole dell'infanzia comunali. L'uscita delle liste era prevista per le 11 di questa mattina e migliaia di genitori erano già pronti per consultarle.

Niente da fare, però: il sito del comune di Roma risulta non raggiungibile. Al posto della schermata solita, caratterizzata dal colore bordeaux tipico della capitale, un'unica immagine chiara e la scritta a caratteri cubitali Roma, seguita dallo stemma con Spqr, come si vede dall'immagine in apertura. E nessuna possibilità, per tutti quei genitori con i figli o le figlie di età compresa fra i 3 e i 5 anni, di prendere visione delle graduatorie per la scuola dell'infanzia del comune.

Sito inagibile fino alla sera

Il sito è rimasto inagibile fino al tardo pomeriggio.

In basso, in grigio scuro e a caratteri leggermente più piccoli, la comunicazione: "Il Portale di Roma Capitale non è attualmente disponibile per urgenti interventi di manutenzione straordinaria volti al miglioramento del servizio. I contenuti torneranno fruibili a breve. Ci scusiamo con l'utenza per il disagio".

Nonostante la promessa dal sito, però, nel tardo pomeriggio chiunque abbia provato nuovamente ad avere accesso alla graduatoria, disponibile sul sito del comune, si è trovato davanti una schermata simile, con un messaggio diverso.

"Il Portale di Roma Capitale non è attualmente disponibile per il protrarsi delle attività di manutenzione e per sopravvenuti problemi di natura tecnica – si legge ancora – Stiamo lavorando per ripristinare il servizio. Ci scusiamo con l'utenza per il disagio".