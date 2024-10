video suggerito

Dove si trova il locale Mon Ami di Diandra Pecchioli, menù e prezzi del ristorante Il locale di Diandra Pecchioli, protagonista di Temptation Island, si trova in zona Prati a Roma e si chiama Mon Ami. Offre un menu fisso e un menu alla carta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Diandra Pecchioli è una delle protagoniste della nuova edizione di Temptation Island. Romana, 37 anni, è un medico veterinario e possiede un ristorante e locale per eventi a Roma. Il locale della 37enne, che si trova in zona Prati e si chiama Mon Ami, offre un menu fisso e un menu alla carta. Ieri Diandra e il suo fidanzato, Valerio Palma, si sono lasciati al falò di confronto.

Avevano partecipato al programma di Canale 5 per una questione legata a un possibile trasferimento. Conviventi da 7 anni, Valerio desiderava tornare a vivere a Brindisi, dov'è cresciuto, e invece Diandra non voleva lasciare la carriera e la vita che ha costruito a Roma. Parlando con uno dei ‘single', aveva detto: "Dal punto di vista economico siamo a livelli diversi, ma io quello che guadagno lo metto comunque a disposizione della coppia". E l'altro aveva risposto: "Lui è uno statale, te un'imprenditrice. Non potrà mai capirti".

Il locale Mon Ami di Diandra Pecchioli

Dove si trova il Mon Ami, il ristorante di Dianda di Temptation Island

Il ristorante Mon Ami di Diandra Pecchioli si trova in via Germanico, 101/A, fermata Ottaviano della Metro A, quartiere Prati di Roma. Il locale offre ai clienti servizio al tavolo, ma anche serate di piano bar ed eventi a partire dalle ore 22.

Il menù e i prezzi del ristorante

Prenotando con TheFork i clienti possono approfittare di una promozione, con menu fisso al prezzo di 40 euro. Il menu alla carta propone, per esempio, souffle di ricotta e spinaci, 12 euro, tonnarello cacio e pepe, 12 euro, rigatone con crema di funghi e guanciale, 14 euro, fettuccina dello chef, 15 euro, ravioloni ripieni, 15 euro, abbacchio al forno, 18 euro, filetto al pepe verde, 20 euro, tiramisù, 6 euro, cheesecake, 6 euro.

L'interno del Mon Ami