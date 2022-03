Dove si sta svolgendo l’incontro USA Cina a Roma L’hotel dove si sta svolgendo l’incontro è il Cavalieri Waldorf Astoria di Roma (ex Cavalieri Hilton), uno dei più prestigiosi della Capitale.

L'incontro tra il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, e il responsabile della politica estera del partito comunista cinese, Yang Jiechi, si stanno svolgendo oggi, lunedì 14 marzo, in un noto hotel 5 Stelle di Roma che si trova sulla collina di Monte Mario. Si tratta di un colloquio importante dal punto di vista diplomatico, perché gli Stati Uniti cercheranno di spingere la Cina a chiedere a Putin di fermare la guerra in Ucraina.

L'hotel dove si sta svolgendo l'incontro è il Cavalieri Waldorf Astoria di Roma (ex Cavalieri Hilton). I rappresentanti delle due superpotenze mondiali si starebbero parlando, stando a quanto si apprende, all'interno di una sala sotterranea dell'hotel Cavalieri. Non è previsto alcun punto stampa al termine dei colloqui, che sarebbero iniziati intorno alle 10.30 e si sarebbero interrotti per una pausa alle ore 14. All'incontro a porte chiuse sono stati ammessi solo due fotografi, uno statunitense e uno cinese. Davanti all'hotel, tuttavia, c'è un nutrito gruppo di giornalisti, sia italiani che stranieri.

L'hotel Cavalieri Waldorf Astoria è uno degli hotel 5 stelle più famosi di Roma. Come anticipato, si trova sulla collina di Monte Mario. Sono stati ospiti di questo prestigioso albergo le star del cinema, i più importanti uomini di affari, capi di stato e Reali di diverse nazioni. Nel corso del G20 che si è tenuto a Roma la scorsa estate, è stato scelto dalla delegazione dell'Arabia Saudita. L'hotel, come noto, ospita anche il famoso ristorante tre stelle Michelin (l'unico a Roma che può vantarlle) dello chef Heinz Beck. Per dormire una notte al Rome Cavalieri occorrono circa 600 euro. Ha a disposizione 345 spaziose camere deluxe con balcone privato e 25 lussuose suite che si affacciano sulla città di Roma.