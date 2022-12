Dosi impacchettate per le feste, i carabinieri sequestrano la droga di Babbo Natale Cocaina e hashish, i carabinieri hanno sequestrato decine di dosi già confezionate e pronte per essere vendute durante le feste. Avevano l’immagine di Babbo Natale.

A cura di Alessia Rabbai

Quattro arresti per spaccio di sostanze stupefacenti è il bilancio dei controlli che i carabinieri della Compagnia di Roma Parioli hanno svolto nelle ultime 48 ore. Si tratta di quattro persone sorprese in possesso di droga. Dosi che si presentavano quasi come dei pacchetti regalo, sui quali c'era l'immagine di Babbo Natale. Già confezionate, erano pronte ad essere vendute ai clienti e a finire sulle piazze di spaccio della Capitale. Disponibili per le festività natalizie, come se fossero dei doni. Due diciannovenni romani con precedenti sono finiti nel mirino dei militari. Insospettiti dei loro movimenti, li hanno notati durante i servizi di controllo del territorio intensificati in occasione delle festività natalizie e li hanno fermati per perquisirli e li hanno arrestati. Hanno controllato quello che portavano addosso e che trasportavano in auto. E ha hanno scoperto che avevano con sé ben 40 dosi di droga, 44 grammi di cocaina e 30 di hashish. Su alcune di esse appunto compariva l'immagine di Babbo Natale.

Sequestrata anche shaboo ed eroina

Dopo aver scoperto la droga i carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma hanno deciso di approfondire i controlli e hanno perquisito anche la loro abitazione. Al suo interno hanno trovato altri 6 grammi di hashish, 2 di marijuana, tutto il materiale necessario per tagliare la droga, pesarla e confezionarla, oltre a 140 euro in contanti. Soldi che i carabinieri hanno ritenuto provenissero dall'attività di spaccio. A finire in manette oltre ai due diciannovenni romani sono stati anche un ventiquattrenne e un trentasettenne, sempre per lo stesso tipo di reato. Il primo è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Roma Nomentana nella stazione ferroviaria Tiburtina perché aveva 63 grammi di shaboo e 1.190 euro, ritenuti provento di attività illecita. I carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno sorpreso invece il secondo in possesso di tre ovuli contenenti in totale 18 grammi di cocaina e 11 grammi di eroina.