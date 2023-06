Doppia manifestazione oggi a Roma: orari, percorsi e deviazioni bus il 24 giugno Oggi a Roma si terranno due cortei: il primo indetto dalla Cgil per il diritto alla salute, il secondo da Usb contro il Governo Meloni. Che percorso fanno le due manifestazioni e quali strade saranno chiuse.

A cura di Natascia Grbic

Nella giornata di oggi Roma sarà attraversata da due manifestazioni: il primo, previsto per le 10 del mattino, chiamato da ‘Insieme per la Costituzione’, il secondo si terrà invece dalle 14 ed è contro le politiche del Governo Meloni. ‘Insieme per la Costituzione' riunisce in sé varie realtà, da sindacati come la Cgil ad associazioni laiche e cattoliche. La seconda manifestazione, invece, è stata lanciata da moltissime sigle, tra cui Usb e i Movimenti per il diritto all'abitare.

La prima manifestazione partirà alle 10 da piazza della Repubblica e si concluderà a piazza del Popolo, dove è stato allestito un palco per gli interventi. Chiude il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Il corteo nazionale contro il Governo Meloni partirà invece dalle 14, sempre a piazza della Repubblica, e si concluderà a piazza San Giovanni.

Manifestazione per il diritto alla salute: percorso e deviazioni bus per il corteo

Alla manifestazione indetta dalla Cgil sono attese, secondo il sito di Roma Mobilità, circa 15mila persone. Il corteo partirà alle 10 da piazza della Repubblica e attraverserà via Vittorio Emanuele Orlando, largo di Santa Susanna, via e piazza Barberini, via Sistina, piazza e viale della Trinità dei Monti e viale Gabriele d'Annunzio. Le linee autobus che vedranno il servizio modificato sono: H, 40, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 80, 82, 83, 85, 100, 119, 160, 170, 492, 590, 910, C3.

Divieti di sosta lungo il percorso

Non solo: ci sarà divieto di sosta in diverse aree. A eccezione dei veicoli delle persone disabili, diplomatici o autorizzati, non si potrà sostare a piazza della Repubblica, incluse le postazioni taxi; piazza Barberini, comprese le postazioni taxi; via Sistina; piazza della Trinità dei Monti incluse postazioni taxi; viale della Trinità dei Monti; viale Gabriele d’Annunzio; piazza del Popolo, incluse le postazioni taxi ed entrambe le rampe che conducono a via Ferdinando di Savoia; via di Ripetta, tra via dell’Oca e piazza del Popolo; via del Corso, tra via della Fontanella e piazza del Popolo; via Ferdinando di Savoia, tra via Principessa Clotilde e piazza del Popolo; via del Babuino, tra via della Fontanella e piazza del Popolo.

Percorso della manifestazione contro il Governo Meloni e deviazioni bus

Sono attese circa 10mila persone al corteo nazionale contro le politiche del Governo Meloni. Il percorso prevede l'attraversamento di via delle Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. Sono previste deviazioni per le linee 3NAV, 5, 14, 16, 40 , 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 85, 87, 105, 170, 360, 590, 649, 714, 792, 910, H, C3.