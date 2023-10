Doppia manifestazione Cgil oggi a Roma: orari, percorsi e deviazioni bus il 7 ottobre Oggi, sabato 7 ottobre 2023, dalle 13 alle 19 si terranno a Roma due cortei organizzati dalla Cgil insieme a 200 associazioni: il primo parte da piazza della Repubblica, il secondo da piazzale del Partigiani. Percorsi, deviazioni al traffico e parcheggi per i bus.

A cura di Simone Matteis

Doppia manifestazione oggi, sabato 7 ottobre, a Roma. Come annunciato sul sito di Roma Mobilità, dalle 13 alle 19 circa 50mila persone sfileranno per le vie della Capitale in due cortei organizzati dalla Cgil e da una rete di quasi 200 associazioni, con l'obiettivo di "chiedere la difesa e l’attuazione della Costituzione, per il lavoro, la precarietà e contro l’autonomia differenziata".

Intervistato a "In Onda" su La7, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha commentato così la manifestazione di Roma: "Siamo contrari all'autonomia differenziata: applicare la Costituzione vuol dire basta lavoro precario, vuol dire una sanità pubblica che funziona, una scuola che garantisca i diritti a tutti, vuol dire politiche industriali e un fisco degno di questo nome".

Manifestazione Cgil oggi a Roma, il percorso e gli orari dei cortei

Il primo corteo partirà alle ore 13 da piazza della Repubblica e percorrerà via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, via dello Statuto, piazza Vittorio Emanuele II, via Emanuele Filiberto, per terminare in piazza di Porta San Giovanni intorno alle ore 19.

Il secondo corteo, anch'esso con orario 13 – 19, partendo da piazzale dei Partigiani avrà come punto di arrivo sempre piazza di Porta San Giovanni: i manifestanti percorreranno via delle Cave Ardeatine, piazzale Ostiense, viale della Piramide Cestia, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Labicana, via Merulana e infine piazza San Giovanni in Laterano.

Strade chiuse e bus deviati a Roma per i cortei Cgil il 7 ottobre

Sul fronte della viabilità e del trasporto pubblico sono previsti divieti di sosta nei punti di partenza e arrivo delle manifestazioni, chiusure lungo i percorsi dei cortei e deviazioni per numerose linee: 3NAV, 5, 14, 16, 23, 30, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 83, 85, 87, 105, 117, 118, 160, 170, 280, 360, 590, 628, 649, 714, 715, 716, 718 e 719, 769, 775, 792, 910, H e C3.

Previste inoltre possibili deviazioni anche per le linee 77, 218 e 665. Su indicazione della Questura, possibile la temporanea chiusura delle fermate metro presenti lungo i percorsi delle manifestazioni, ma solo in caso di effettiva necessità.

In arrivo 50mila persone e 700 pullman da tutta Italia

Alle manifestazioni prenderanno parte quasi 50mila persone che raggiungeranno la Capitale a bordo di 700 pullman: sono state individuate delle specifiche aree di sosta nel territorio dei municipi VII, VIII e IX, lungo le direttrici delle metro A e B. In particolare, i parcheggi saranno collocato lungo viale Castrense tra via Nola e via di San Severo, in via Procaccini, via Scintu, via Lamaro, via Quinto Publicio, lungo la circonvallazione Tuscolana, in viale Ballarin, su lungotevere San Paolo da via Ostiense a viale di San Paolo, sulla circonvallazione Ostiense, su viale della Letteratura, viale della Pittura, viale dell'Industria, viale dell'Oceano Alantico, viale dell'Oceano Pacifico, viale dei Primati Sportivi, in piazzale Parri, su viale Egeo e viale di Val Fiorita. Da qui i manifestanti partiranno per raggiungere i punti di partenza dei relativi cortei: piazza della Repubblica e piazzale dei Partigiani.