Doppia manifestazione a Roma sabato 26 ottobre: orari, percorsi dei cortei per la pace e bus deviati

A cura di Beatrice Tominic

Dalla manifestazione del 5 marzo 2022.

Manifestazioni e cortei sono attesi a Roma sabato 26 ottobre 2024. Per l'occasione, sono state disposte modifiche alla viabilità con strade chiuse, divieti di sosta e variazioni di percorso alle linee autobus. Per la prima manifestazione la partenza è prevista alle ore 14.30, mentre la seconda "contro la guerra e per la pace" ha inizio alle ore 16. Bloccato il centro città nella zona di Porta San Paolo nel primo caso e quella dell'Esquilino nel secondo.

Manifestazione per la pace a Roma il 26 ottobre, percorso del primo corteo e bus deviati

Il primo corteo, come anticipato, inizia alle ore 14.30 con appuntamento in piazza di Porta San Paolo. La manifestazione, che è nazionale e vede la partecipazioni di diverse sigle, da Cgil, a Rete Pace e disarmo, è stata organizzata "per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dei conflitti internazionali", i partecipanti, ne sono attesi circa 3mila, una volta partiti da piazza di Porta San Paolo procedono per via Celio Vibenna (angolo via Claudia), viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena e via di san Gregorio.

Disposti i divieti di sosta su piazza San Paolo, in via della Piramide Cestia tra porta San Paolo e piazza Albania (lato destro di piazza Albania in direzione Colosseo), e in via Claudia tra via Vibenna e via Marco Aurelio.

Le linee bus modificate, invece, sono:

3Bus,

23,

30,

51,

75,

77,

81,

83,

85,

87,

117,

118,

160,

280,

628,

715,

716,

718,

719,

769,

775,

C3.

Strade chiuse e bus deviate per un secondo corteo il 26 ottobre a Roma

Il secondo appuntamento di questa giornata "contro la guerra e per la pace", invece, è alle 16 in piazza dell'Esquilino. Da qui arriva fino a via dei Fori Imperiali (altezza via di San Pietro in Carcere) percorrendo via Cavour e largo Corrado Ricci. Previsti termine alle ore 18 e partecipazione di 300 persone.

In questo caso ad essere deviate sono le linee:

16,

70,

71,

75,

117,

360,

590,

649,

714,

C3.