Doppia manifestazione a Roma il 29 novembre: gli orari, i percorsi dei cortei con strade e bus deviati Proclamato uno sciopero generale per domani, venerdì 29 novembre. A Roma a rischio il trasporto pubblico dalle 9 alle 13. Per la città sfileranno inoltre due cortei, uno organizzato dalla Cgil e un altro dai sindacati di base. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Per domani, venerdì 29 novembre, è stato proclamato uno sciopero generale dalla Cgil e dai sindacati di base Cobas, Cub e Clap. A Roma previste anche due manifestazioni: la prima, dalle 9 alle 13, organizzata dalla Cgil per protestare contro la manovra del Governo Meloni. La seconda, sempre in centro a Roma, è stata indetta dai sindacati di base Cobas, Cub e Clap, con partenza alle ore 10 da piazza Indipendenza e arrivo a piazza Barberini. Per l'occasione sono previste chiusure stradali e deviazioni per quanto riguarda il tragitto di alcuni bus, come si legge sul sito ufficiale di Roma Mobilità.

Nella Capitale previsto uno sciopero del trasporto pubblico di quattro ore, dalle 9 alle 13.

Manifestazione Cgil a Roma il 29 novembre con sciopero: orari e percorso del corteo

Il corteo della Cgil sfilerà dalle 9 alle 13 di venerdì 29 novembre da piazza dell'Esquilino in via dei Fori Imperiali, percorrendo via Cavour e largo Corrado Ricci. All'iniziativa è prevista la partecipazione di circa 3mila persone. Possibili chiusure e divieti di sosta lungo il percorso del corteo.

Le linee bus deviate per il corteo Cgil a Roma il 29 novembre

Per la manifestazione della Cgil sono possibili temporanei cambi di percorso per le seguenti linee di bus:

16,

51,

70,

71,

75,

85,

87,

117,

118,

360,

590,

649

714.

Manifestazione Cobas, Cub e Clap il 29 novembre a Roma: orari e percorso del corteo

Sempre venerdì mattina previsto un corteo indetto dai sindacati di base Cobas, Cup e Clap con partenza alle ore 10 da piazza Indipendenza e diretto a piazza Barberini. I manifestanti (attese circa 1500 persone) percorreranno via Goito, via Cernaia, via Pastrengo, via Parigi, via Romita, via Vittorio Emanuele Orlando, largo di Santa Susanna e via Barberini.

Possibili deviazioni bus per il secondo corteo a Roma il 29 novembre

Fino alle 14 sono possibili deviazioni o limitazioni per le seguenti linee di bus gestite da Atac:

16,

38,

52,

53,

60,

61,

62,

63,

66,

75,

80,

82,

83,

85,

90

92,

100,

160,

223,

310,

360,

492,

590,

649

910.

Domani la manifestazione per la Palestina a Roma

Domani, sabato 30 novembre, è prevista una manifestazione per la Palestina, indetta dai rappresentanti dei Movimenti Studenti Palestinesi in Italia, Comunità Palestinese in Italia e A.P.I.. Prevista la partecipazione di circa 15mila persone. Il corteo percorrerà via dello Statuto, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, piazza Albania, viale della Piramide Cestia e piazza di Porta San Paolo.