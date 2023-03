Donna sviene sui binari della metro a Vittorio Emanuele: il treno si ferma in tempo ed è salva Tragedia sfiorata per una donna che stamattina è svenuta ed è caduta sui binari della metro nella stazione Vittorio Emanuele. Il treno è stato fermato in tempo.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una donna è svenuta ed è caduta sui binari della metropolitana nella stazione Vittorio Emanuele a Roma. L'episodio è accaduto intorno alle ore 11.30 di stamattina, mercoledì 15 marzo, lungo la linea A. Secondo le informazioni apprese la passeggera, una donna di mezza età, si trovava sulla banchina e stava aspettando il treno, quando improvvisamente ha perso i sensi, probabilmente a causa di un malore. Cadendo, è finita sui binari della metro. Ha rischiato di morire travolta dal convoglio, ma fortunatamente il treno è stato fermato in tempo all'ingresso in stazione. L'operatore di turno si è subito accorto dell'accaduto osservando dal monitor la banchina ripresa dalla telecamera. Ha premuto il pulsante, che ha disattivato l'alimentazione del treno. Il macchinista ha frenato e il convoglio senza elettricità si è fermato, scongiurando conseguenze drammatiche.

La donna è stata tolta dai binari e riportata sulla bancchina in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Presenti sul posto i dipendenti Atac e il personale sanitario arrivato in ambulanza. Passeggeri e tecnici in servizio le hanno prestato i primi soccorsi, è stata poi affidata ai paramedici, che l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale San Giovanni Addolorata. Ha riportato una ferita lacero contusa sulla fronte. Inevitabili i disagi alla circolazione, con rallentamenti per circa un'ora. Ciò è stato necessario per recuperarla e svolgere le operazioni in sicurezza. Su Twitter Atac ha informato i viaggiatori che i treni non si fermavano nella stazione Vittorio Emanuele verso il capolinea Sud e che era necessario scendere a Manzoni, per poi salire su un altro treno in direzione opposta per tornare indietro". Tolta la donna dai binari e messa in sicurezza, la circolazione lungo la linea A è tornata progressivamente alla normalità.