Nudo sul vagone, prende a spallate e a calci la porta della Metro A Stando a quanto si apprende, l'episodio si è verificato intorno alle 16 di ieri, quando un treno della Metro A è arrivato alla stazione Vittorio Emanuele.

A cura di Enrico Tata

Senza maglietta su un treno della Metro A di Roma, ha preso a spallate e a calci la porta del vagone, danneggiandola gravemente. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 20 ottobre, e il video della scena è finito immediatamente sui social, postato sulla pagina Instagram di ‘Welcome to Favelas'.

Stando a quanto si apprende, l'episodio si è verificato intorno alle 16, quando un treno della Metro A è arrivato alla stazione Vittorio Emanuele. Un romeno di 38 anni, stando a quanto riporta Roma Today, ha danneggiato la porta automatica del convoglio fino a renderla inagibile. A torso nudo l'uomo ha cominciato a dare in escandescenze, spaventando i passeggeri presenti a bordo, che in pochi minuti hanno abbandonato la carrozza.

Rimasto solo, ha cominciato a colpire con violenza la porta, fino a rompere il vetro. Gli agenti di sicurezza presenti in stazione hanno allertato le forze dell'ordine e sono intervenuti per immobilizzare l'uomo, in evidente stato di alterazione. Fermato, il 38enne è stato accompagnato in commissariato e in seguito denunciato per danneggiamento.