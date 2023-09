Donna si fa un taglio al collo mentre usa la motosega: soccorsa con l’eliambulanza È fuori periocolo la donna soccorsa in eliambulanza dopo essersi procurata un taglio alla gola mentre usava la motosega per eliminare arbusti e rovi.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una donna è rimasta gravemente ferita ed è stata soccorsa con l'eliambulanza dopo essersi procurata un taglio al collo mentre usava una motosega. È successo a Colle di Tora nel Reatino mercoledì scorso 13 settembre. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono migliorate e non rischia più di morire, grazie all'intervento dei medici che hanno fermato l'emorragia. Momenti di paura che sarebbero potuti culminare in tragedia. Secondo quanto ricostruito in merito all'accaduto la donna stava facendo alcuni interventi di giardinaggio, tagliando alcuni arbusti e rovi. Improvvisamente ha perso il controllo della motosega e la lama le ha raggiunto il collo, provocandole una ferita dalla quale ha perso molto sangue. A dare l'allarme sono stati i famigliari, i quali accorgendosi di cos'era successo, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza.

Sul posto ricevuta la segnalazione è arrivato il personale sanitario in suo soccorso. Data la natura della ferita e le sue condizioni di salute, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. I paramedici hanno subito cercato di bloccare l'emorragia, trasportandola in volo al vicono ospedale di Rieti. Fortunatamente l'intervento tempestivo dei sanitari ha reso possibile salvarla, una volta in pronto soccorso i medici hanno constatato che nel taglio era lievemente coinvolta l'aorta. Fermata completamente l'emorragia e fatte le medicazioni, la paziente nelle ore successive si è lentamente ripresa ed ora è fuori pericolo, nell'attesa di essere dimessa.