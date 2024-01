Donna muore carbonizzata nell’incendio della sua abitazione: le fiamme da un bollitore in corto circuito È accaduto questa mattina in via Trionfale a Roma. Quando i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento hanno trovato l’inquilina carbonizzata nella camera da letto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Una tragedia si è consumata a seguito di un incidente domestico nella mattina di oggi – domenica 28 gennaio – nel quartiere trionfale di Roma. Erano circa le 10.00 quando alcuni vicini hanno lanciato l'allarme chiamando il numero unico delle emergenze per le fiamme che uscivano da un appartamento in una palazzina in via Ildebrando Giran.

Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco con diverse squadre. Quando sono entrati nell'abitazione in fiamme hanno trovato il corpo senza vita di una donna, ormai carbonizzato nella camera da letto. Da quanto si apprende si tratterebbe dell'inquilina dell'appartamento.

Secondo i primi risultati del sopralluogo le fiamme si sarebbero generati dal cortocircuito di un bollitore elettrico. L'appartamento è stato sigillato e dichiarato inagibile, mentre il resto dell'edificio non avrebbe riportato problemi strutturali e gli inquilini spente le fiamme hanno potuto far rientro nelle loro abitazioni.