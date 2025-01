Donna investe un uomo con l’auto, poi scappa in stato di shock: il 70enne è gravissimo

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi a Ceccano, in provincia di Frosinone. Un uomo di settant'anni è stato investito intorno alle 17 mentre attraversava la rotatoria di Passo del Cardinale. Alla guida della Fiat Grande Punto che ha travolto l'anziano, una donna di quarant'anni che inizialmente si è fermata a prestare soccorso, e poi, in stato di shock, è fuggita, allontanandosi dal luogo dell'incidente. L'uomo versa in gravissime condizioni, ed è stato trasferito in un ospedale attrezzato di Roma: lotta tra la vita e la morte.

Sul posto sono interventi gli agenti della Polizia Locale e i carabinieri di Ceccano per i rilievi del caso. Saranno vagliate le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, in modo da ricostruire precisamente la dinamica dell'incidente. La posizione della donna, che sarebbe già stata identificata, è al vaglio delle forze dell'ordine. Rischia un'accusa per lesioni e omissione di soccorso.

Come abbia fatto l'auto a investire l'anziano, non è chiaro. La donna non ha fatto in tempo a frenare, e l'uomo è stato travolto dalla macchina, senza riuscire a scansarsi. Sconvolte le persone che hanno assistito alla scena e che hanno immediatamente lanciato l'allarme per aiutare l'uomo, chiamando il Numero unico delle emergenze 112. La donna alla guida dell'auto, che inizialmente si è fermata ed è scesa a controllare come stesse il 70enne, è poi risalita in macchina in stato di shock e si è allontanata.

Quando gli operatori sanitari hanno visto in che condizioni versava l'uomo, hanno immediatamente disposto il trasferimento in una struttura attrezzata della capitale. I medici stanno facendo di tutto per far sì che possa migliorare.